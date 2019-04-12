TPK聯手嘉實、富邦蔡家　集資800億日圓投資日本JDI

▲日本顯示器公司Japan Display Inc.（JDI）。（圖／路透社）

記者姚惠茹／台北報導

TPK-KY宸鴻科技（3673）今天（12日）公告，攜手嘉實科技、富邦蔡家組成投資團隊，透過Suwa參與Japan Display Inc.（JDI）的私募增資案，預計投資金額為600億日圓（約台幣165億元），其中420億日圓（約台幣115億元）以認購JDI普通股為主，每股認購價為50日圓，以取得JDI共49.82%股權。

此外，Suwa將以日幣180億元（約台幣50億元），認購JDI可轉換公司債。日後還可能依JDI的營運需求，另行認購日幣200億元（約台幣55億元）的JDI可轉換公司債。換句話說，宸鴻與盟友組合的投資團隊，將集資800億日圓（約台幣220億元），投資JDI。

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TPK-KY是在今天公告與Suwa Investment Holdings LLC（Suwa） 簽訂意向書，擬透過Suwa參與Japan Display Inc.（JDI）的私募增資，同時與JDI另外簽署LCD商業合作協議。

TPK-KY表示，對Suwa的出資上限預計為美金2.3億元（約台幣71億元），佔SUWA股權41.8%。這次是攜手嘉實科技、富邦蔡家組成投資團隊，共同參與投資案，其中嘉實及CGL Group分別佔SUWA股權34.5%及23.6%。

不過，TPK-KY強調，因爲增資案尚處於協商階段，所以相關具體條件，還要等到各方協商完成並經投資團隊實地查核後，再擇期另行召開董事會，待決議同意後簽訂正式協議始得確定。

《日經》也報導，Japan Display Inc.（JDI）正式宣布，將接受宸鴻、嘉實科技、富邦蔡家組成的投資團隊注資，該團隊預計將擁有JDI近半數股權，成為最大股東。