2月經常性薪資4萬1187元　終結連續14個月年增超過2%

▲根據統計，今年2月全體受僱員工經常性薪資平均4萬1187元，年增1.86%。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

行政院主計總處公布最新薪資統計，今年2月全體受僱員工經常性薪資平均4萬1187元，年增1.86%，中斷連續14個月突破2%；另外，2月總薪資達5萬7704元，年減37.34%，主計總處表示，廠商多半集中在1月發放年終獎金及績效獎金所致，去年多在2月中旬農曆春節前發放獎金。

根據數據顯示，今年2月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬1187元，較上月減少1.22%，較上年同月則增加1.86%；2月非經常薪資1萬3506元，主計總處表示，主要是今年較多廠商集中在1月發放年終獎金及績效獎金，加計經常性薪資與非經常性薪資後，總薪資來到5萬4693元，也較去年同月減少37.17%。

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另從行業別薪資變動來看，恰逢農曆春節假期，工作天數較少影響，營建工程業月減4.77%、金融及保險業月減3.5%、製造業月減1.02%、批發及零售業月減0.91%。總薪資部分，受較多廠商上月發放年終獎金及績效獎金影響，各業較上月都呈現明顯減少。

若以近3個月年終獎金及績效獎金等非經常性薪資（不含加班費）估算廠商發放年終獎金情形，今年工業及服務業全體受僱員工每人平均為7萬164元，也就是1.69個月，較去年6萬9147元（1.7個月）增加1017元，增加1.47%。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，今年2月經常性薪資年增1.86%，中斷連續14個月增幅超過2%，主要是去年景氣較好，廠商調薪較為積極，使得基期較高所致。