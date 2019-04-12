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遭貝佐斯問敢不敢提升工資　沃爾瑪高管：那亞馬遜要繳稅了嗎？

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▲▼沃爾瑪,Walmart。（圖／路透）

▲美國零售龍頭沃爾瑪（Walmart）。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）11日向股東發出年度信件，他在信件中向零售競爭對手們下戰帖，問他們敢不敢跟亞馬遜一樣提升員工最低工資，而沃爾瑪（Walmart）高管Dan Bartlett也在推特回擊貝佐斯。

貝佐斯在這封給股東的年度信件中公開向其他零售對手下戰帖，「今天我要像我們的零售競爭對手下戰帖（你知道我在說你），你們敢跟隨我們公司的腳步，將員工最低公司提升至每小時15美元嗎？」他甚至提出建議，希望這些公司能將最低工資提升至每小時16美元，並將這項挑戰丟回給亞馬遜，而這麼做，這些公司的員工將會是最大受益人。

請繼續往下閱讀...

據NBC報導，沃爾瑪（Walmart）高管Dan Bartlett對此在其個人Twitter做出回應，他在表示，「嘿！那邊的競爭對手（你知道我在說你）你該繳的稅呢？」據了解，主要是因為亞馬遜去年稅前利潤達到110億美元，但卻不用支付美國政府任何的稅金，該公司甚至還獲得來自美國政府的退稅，金額約為1.29億美元。

而把焦點放回提升員工最低工資這件事，其實沃爾瑪（Walmart）在去年也是有提升員工最低工資至每小時11美元，雖然仍不及亞馬遜的每小時15美元，但沃爾瑪表示，該公司員工的平均工資為每小時17.55美元，其中包含業績獎金等福利。

▼沃爾瑪（Walmart）高管Dan Bartlett在其個人Twitter做出回應。（圖／翻攝Twitter）

▲▼沃爾瑪（Walmart）高管Dan Bartlett在其個人Twitter做出回應。（圖／翻攝Twitter）

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關鍵字：亞馬遜,貝佐斯,沃爾瑪,推特,繳稅,美國政府,工資,最低時薪

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