第2季美元高利定存開搶　最高年利率可達3%

▲ 第二季各銀行美元高利定存專案開跑。（圖／路透社）

記者戴瑞瑤／台北報導

外幣定存投資一向深受國人青睞，迎接第二季到來，多家銀行推出外幣定存優利專案，又以美元在外幣存款幣別中熱度較高，渣打銀行大額優惠可有6個月3%年利率，滙豐銀行3個月定存年息高達3.33%，王道銀行則是起存金額最低2800元美金就享6個月2.8%年利率。

渣打銀行自即日起到6月底止，推出美金新資金雙高利活動，分為活存高利與定存高利。美金活存新資金達門檻並登錄，除原活存牌告利率，美金1萬元以上，新增資金加碼年利率1.08%；3萬元以上1.58%、10萬以上3.08%。若於活動期間內，透過渣打網銀或行動銀行累積換匯金額達等值新台幣40萬元以上，再享額外加碼0.2%，專案加碼合計後的美金活存年息最高3.28%。

請繼續往下閱讀...

美金新資金定存高利，大額優惠(指美金10萬元以上)可享有6個月3%年利率，非大額的美金定存，依據不同條件與天期，可享有2.5%~2.6%的優惠年利率，像單筆美金2萬元以上，6個月或12個月享有2.6%年利率。但限以新資金承作，額滿為止。客戶還可享有美金臨櫃換匯匯率減2分及本行國外匯入款手續費全免等優惠。

滙豐銀行也針對「卓越理財」與「運籌理財」客戶推出全新外幣優利定存專案，即日起至今年6月30日止，推出6種幣別的3個月期外幣定存專案，其中美金3個月期定存年息最高達3.33%。也同步推出外幣換匯定存方案，其中美金14天期定存年息最高達4.38%，澳幣、紐幣14天期定存年息最高達5.38%。在新台幣定存部分，推出3個月期優惠年息1.1%的新台幣定存專案。

王道銀行即日起也推出美元優惠存款與換匯雙重優惠活動，美元6個月定存享年利率2.8%高利，最低2800美元即可起存；另外還推出美元線上換匯優惠，最高可便宜3.5分。

王道銀行針對美元存款分別推出定存及活存優惠方案。優惠定存部分，即日起至5月底止，最低起存金額為2800美元且不限新資金，可享6個月固定年利率2.8%的定存優惠；活存部分則於6月底前提供美元活存年利率1.5%優惠，且美元1元即可計息。今年底前新開美元帳戶者，開戶次月起可享有3個月美元活存年利率2%優惠，活動存款金額皆無上限。

另看準國人美元兌換需求大，即日起至5月底，推出新台幣兌美元線上換匯優惠活動，民眾持新台幣買入美元，只要買入金額折合新台幣100元以上，便享有買價與中價匯差打3折優惠，換算下來換美元最高可省3.5分，消費者只要透過線上或手機APP即可申辦，免跑分行。