房價貴森森　雙北房產大戶多　對首購族最不友善

▲根據財政部的房屋稅統計情形來看，台北市、新北市對於首購族來說並不友善。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部公布，近5年來房屋稅徵收情形與變化，根據統計，六都之中去（107）年雖然持有一戶的民眾高居八成以上，但是台北市、新北市比重是最低的，分別是86.5％、87.3％，財政部表示，雙北（台北市、新北市）房價對於初次購屋者來說較不友善。

財政部公布房屋稅的情形，根據財政部統計，去年持有房子者有906萬人，其中持有一戶者比重達88.3%、二戶者為9.1％、三戶者1.6%，四戶以上者僅為0.9%。

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但是根據六都來看，持有一戶者比重最高是高雄市，占比高達92.4％，是六都之中唯一突破九成長，持有兩戶者卻是台北市最高，占比達10.2%，超過一成；而是房產大戶、大亨，也就是四戶以上，也是台北市、新北市最多，比重皆為1.4%，顯示雙北確實存在房產集中在少數者的手中的情形。

進一步看，102年到107年的5年間的變化情形，全國持有一戶者增幅為9.4%，雙北市僅6%上下；桃園市則是成長率高達12%左右，這可能與兩地房價對初次購屋者較不友善有關，首購族轉移到了桃園市；而持有兩戶以上者，全國成長約2成，雙北各成長17.6%、20.2%，遠超過持有1戶增幅，第 2 戶以上房屋的需求強勁。

▼去年六都自然人持有房屋情形與5年來自然人持有房屋變化情形。（圖／財政部提供）