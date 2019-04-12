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賈伯斯的「完美接班人」　庫克引領蘋果走向成功

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▲▼ iPhone8買一送一救銷量！　蘋果落此下場因為庫克「愛遲到」？（圖／達志影像／美聯社）

▲凱尼在新書中寫道，賈伯斯看到了蘋果的方向，而庫克正引領蘋果走向成功。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

庫克（Tim Cook）自2011年賈伯斯（Steve Jobs）逝世後接任蘋果執行長大位，在他的掌舵下，蘋果市值率創新高，無論在銷售還是在行善方面都有佳績，但這位接班人卻屢遭外界低估。

巴隆周刊（Barron's）報導，曾為蘋果聯合創辦人賈伯斯及設計總監艾夫撰寫暢銷傳記的資深科技記者凱尼（Leander Kahney）在新著《Tim Cook：The Genius Who Took Apple to the Next Level》（提姆庫克：將蘋果帶到新高度的天才，暫譯）中講述了這名舉止溫和的接班人，如何利用自身魅力及遠見證明自己正是賈伯斯接班人「最完美的人選」，「蘋果正全力以赴。當然，仍有進步空間，但它目前的產品線跟過去任何產品一樣好。」

請繼續往下閱讀...

庫克過去曾在IBM及康柏電腦（Compaq）擔任過要職，在他穩定的執行力及革新的政策之下，將蘋果引領至高峰並不意外。他對政治及其他大型科技巨頭也直言不諱，過去曾公開批評臉書（Facebook）及Google母公司Alphabet不當取得用戶個資，同時也展示自己對人權及環境保護的重視。

在庫克的領導下，蘋果成為美國第一家市值突破1兆美元的上市公司，上個會計年度總營收創下2665億美元新紀錄。凱尼在書中寫道，賈伯斯看到了蘋果的方向，而庫克正引領蘋果走向成功。

以下為巴隆周刊與凱尼的對話內容：

巴隆：庫克與蘋果目前最大的挑戰是什麼？

凱尼：從公關角度來看，蘋果必須拿出繼iPhone後的下一個大產品。這可能是蘋果正在努力的自駕車，可能是蘋果正在開發的AR設備，我認為可能是Apple Watch，以及它在未來對健康保健的意義。但是，與賈伯斯給人的神祕感相比，缺乏創新是庫克的致命缺點。

巴隆：您如何評價庫克作為執行長的表現？

凱尼：我會給他A-。他在整合蘋果產品陣容方面做得非常出色，藉著對隱私的保障取信用戶，使蘋果成為更好的企業公民。而且，這也許是最重要的，他致力在10年內打造全面綠化的蘋果供應鏈。

巴隆：為什麼庫克被小覷了？是否無人能媲美賈伯斯？

庫克：賈伯斯已被捧成神話他人難以企及，庫克安靜又不張揚的個性容易給人既定印象，但他其實很勤奮，他了解每項產品及其製造過程。不同於賈伯斯時期讓各個單位獨立運作相互競爭，庫克建立起蘋果合作的企業文化。

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關鍵字：蘋果,庫克,賈伯斯

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