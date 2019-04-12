前員工與老闆談不攏互毆　2豬隊友上門關心...反砸店

記者邱中岳／台北報導

北市11日深夜11時許，1名前員工跑到之前上班的酒吧喝酒，但因積欠老闆債務2人到門口談判，一言不合大打出手鬧上警局，沒想到2名喝醉前來關心的友人，不但沒有幫忙反而與店內人員爆發口角怒砸店傷人。

警方調查，46歲的王姓男子，一個月前在萬華分局不到100公尺的距離開設酒吧，11日深夜11時許，1名積欠王男債務的33歲劉姓前員工，帶著2名友人上門喝酒，雙方酒後到門口談債務。

▲▼前員工與老闆爆肢體衝突鬧上警局，關心朋友上門反又砸店傷人。（圖／記者邱中岳翻攝）

王男與劉一言不合，王揮拳毆打劉男，劉男的2名朋友看不下去上前助陣，而店內員工見狀也出來阻擋，頓時桌椅、花盆滿天飛，造成2名店內員工受傷，事後雙方互控傷害告訴，但雙方還在警局時，店內又爆發衝突。

警方指出，當時洪姓、黃姓男子，酒後得知消息前往店內關心，但因實在太醉，與正在整理店內的李姓店長爆發衝突砸店傷人。

▼▲前員工與老闆爆肢體衝突鬧上警局，關心朋友上門反又砸店傷人。（圖／記者邱中岳攝）

造成店長頭皮撕裂傷，另名女店員則是左手臂遭割傷，所幸發生衝突時，警方還在附近守望，聽見聲響後趕忙前往。

警方到場看到2人還在店內叫囂，隨即上前將2人壓制，訊後也將2人依傷害罪嫌送辦，而王姓男子的女友12日上午8時許，前往萬華分局探視2人，傷人的2人酒醒後表示「完全不記得」，酒醒後也感到相當抱歉。

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