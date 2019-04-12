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房市春暖花開！房貸還給加值金5%　低利勝二胎與信貸

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▲▼凱基銀行針對弱勢低收入戶、持有技職證照者、群眾募資平台計劃提案人等三大族群，推出「助您一臂」小額循環信貸，促進普惠金融。 （圖／凱基銀行提供）

▲房貸之外，如果還有多餘的額度可以運用，對於購屋族群來說，就有裝潢、結婚、購車等資金可以運用，大大增加資金運用的彈性。 （圖／凱基銀行提供、資料照）

記者吳靜君／台北報導

根據聯合徵信中心資料顯示，去年底房貸申貸成數大約是七成二，許多民眾買屋簽約之後，才發現貸款額度不足夠，甚至沒有多餘的資金可以添購家具及裝潢。

凱基銀行推出「房貸加值金」貸款專案，在一般房貸成數外，再給房貸5%額度的加值金，利率最低只有2%，對於購屋族群來說，利率比起二胎、信貸還要低，大大減輕了購屋族的負擔。

請繼續往下閱讀...

近日中央銀行公布，2月房貸餘額破7兆元大關，連續25個月刷新歷史最高紀錄，顯示房市在自住購屋人需求進場下，持續溫和復甦。

根據凱基銀行內部資料統計，有房貸需求的民眾，多半因結婚、家庭成員增加而有購屋或者換屋的需求，此時除了房貸需求之外，還會需要另外一筆不小的資金，作為支付裝潢、結婚、購車、生產醫療、坐月子等用途。凱基銀行消費金融處副總經理林毓棠表示，沒有長輩金援協助資金缺口的上班族，若申請一般信用貸款，通常得負擔5%~8%的高利率，且貸款額度大約只有50到100萬元，若有房貸同時加上信貸，每月還款金額也讓購屋族群備感壓力。

但是如果是房貸之外再有5%額度可以運用的加值金，假設購屋者購買1000萬的房子，可向銀行貸款約800萬元，再搭配凱基房貸加值金專案，增加貸款金額的5%，則可多出50萬資金可以運用。利率計算方式是以銀房貸指數利率加碼，最低2%起，貸款最長期限達10年，較一般信貸5到7年更長，還款更為輕鬆。因此建議民眾向銀行申辦房貸時，除了貸款成數、利率貨比三家之外，可以詢問各家銀行是否有信用貸款以外的增額貸款方案，讓自己在買房子之前，還有餘力為自己的新家裝潢成溫暖、舒適的家園。

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關鍵字：凱基,房貸,加值金,5%,彈性運用,裝潢,結婚,生小孩,資金規劃,信貸,二胎房貸

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