Uniqlo柳井正身價249億美元重登日本首富　軟銀孫正義退居亞軍

▲ Uniqlo母公司創辦人柳井正。（圖／CFP）

記者李瑞瑾／綜合報導

服裝連鎖店Uniqlo母公司迅銷集團（Fast Retailing）的創始人柳井正（Tadashi Yanai），以249億美元身價（約7685億元台幣）擠下軟銀（SoftBank）孫正義，在2019年富比士日本富豪榜上名列榜首，這是繼2016年之後，他首次重回日本首富寶座。

根據《富比士》報導，儘管日經指數上漲了5％，但50位上市公司富豪中有31位的淨資產價值比一年前縮水，截至今年3月22日，日本50位最富有的人口總身價為1780億美元，低於前一年的1860億美元。

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柳井正和他的家人擁有全球服裝巨頭迅銷集團44％的股份，他們的淨資產為249億美元。柳井正也是以美元計算的最大贏家，從去年的193億美元中增加了56億美元，上漲29％。柳井正的積極擴張使迅銷集團成為全球第三大服裝零售商。

▲ SoftBank日本軟銀社長孫正義。（圖／達志影像／美聯社）

儘管軟銀的股票上漲了21億美元至240億美元，社長孫正義（Masayoshi Son）仍然在富豪榜上跌至第二位。孫正義憑藉其1000億美元的願景基金（Vision Fund）成為頭條新聞，願景基金從沙烏地阿拉伯的公共投資基金籌集了450億美元，其他還有一些來自阿布達比穆巴達拉基金（Mubadala fund）、蘋果（Apple）、高通（Qualcomm）和甲骨文（Oracle）聯合創始人賴瑞．艾利森（Larry Ellison）等人的少量資金。

今年的另一個贏家是自動化設備廠基恩斯（Keyence）的創辦人滝崎武光（Takemitsu Takizaki），他的財富比去年增加了10億美元，達到186億美元，使他成為榜單上的第三大富豪，而他在去年排名第四。基恩斯公司在大陸市場穩步增長，其傳感器用於監控工廠機器和機器人的性能。

排在第四位的是三得利集團（Suntory Ltd）董事長佐治信忠（Nobutada Saji）和他的家人，他們的總淨資產估計為108億美元，低於去年的180億美元。這一較低的估計部分是由於根據新的資料顯示，一些三得利股份被重新歸類為慈善機構，而這些股權之前歸屬於他們的家族，此外，全球啤酒銷售疲軟也進一步拖累了佐治信忠的財富。