鴻海深耕8K+5G工業互聯網智財　迎接全球科技專利戰

▲左起為鴻海日本賽恩倍吉株式會社所長暨法務部部長李香蘭、科睿唯安大中華區德溫特與標準事業群總經理暨台灣區總經理范永銀。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今天獲頒「德溫特全球百大創新機構獎」，由鴻海日本賽恩倍吉株式會社所長暨法務部部長（原日本夏普IP部門）李香蘭代表領獎，談到專利布局，鴻海集團旗下賽恩倍吉董事長周延鵬表示，鴻海和夏普目前在全球5G專利排行榜約佔第7、8名左右。

鴻海科技集團獲頒「德溫特全球百大創新機構獎」，同時也是台灣唯一連續兩年獲得殊榮的私人企業，其中又以集團在工業互聯網、8K + 5G、大數據、AI等為主，尤其在國際專利技術競爭的時代，鴻海也將以自身智財實力迎接未來的挑戰。

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周延鵬表示，鴻海和夏普目前在全球5G專利排行榜約佔第7、8名左右，之後預計會在美國、中國大陸、日本、歐洲、東南亞等地增加專利布局，並強調夏普的8K技術已經領先業界，接下來則將專注在專利布局方面。

▲鴻海集團旗下賽恩倍吉董事長周延鵬。（圖／記者姚惠茹攝）

鴻海科技集團與賽恩倍吉合作，主要以大數據支持專利生命周期管理解決方案(Patent Life Cycle Management)，從發明、佈局、申請維持、專利組合至專利的產品化與貨幣化，有效控管智慧財產生與死，並提取出真正的專利價值。

同時，將大數據轉換有用的小數據，開發技術資產營運系統(Technology Asset Operation System)，並藉由創新方法與資產系統兩者相輔相成，以支持各種智慧財產營運與決策。

德溫特百大創新機構入選的指標之一是「專利組合國際化」，要求專利申請地區必須涵蓋歐洲、中國大陸、日本與美國等，保持專利組合全球化或國際化，正呼應鴻海從2013年起就調整的全球專利布局。