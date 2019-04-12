　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 保險

鴻海深耕8K+5G工業互聯網智財　迎接全球科技專利戰

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲工研院,鴻海,德溫特全球百大創新機構,科睿唯安。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為鴻海日本賽恩倍吉株式會社所長暨法務部部長李香蘭、科睿唯安大中華區德溫特與標準事業群總經理暨台灣區總經理范永銀。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今天獲頒「德溫特全球百大創新機構獎」，由鴻海日本賽恩倍吉株式會社所長暨法務部部長（原日本夏普IP部門）李香蘭代表領獎，談到專利布局，鴻海集團旗下賽恩倍吉董事長周延鵬表示，鴻海和夏普目前在全球5G專利排行榜約佔第7、8名左右。

鴻海科技集團獲頒「德溫特全球百大創新機構獎」，同時也是台灣唯一連續兩年獲得殊榮的私人企業，其中又以集團在工業互聯網、8K + 5G、大數據、AI等為主，尤其在國際專利技術競爭的時代，鴻海也將以自身智財實力迎接未來的挑戰。

請繼續往下閱讀...

周延鵬表示，鴻海和夏普目前在全球5G專利排行榜約佔第7、8名左右，之後預計會在美國、中國大陸、日本、歐洲、東南亞等地增加專利布局，並強調夏普的8K技術已經領先業界，接下來則將專注在專利布局方面。

▲鴻海集團旗下賽恩倍吉董事長周延鵬。（圖／記者姚惠茹攝）

▲鴻海集團旗下賽恩倍吉董事長周延鵬。（圖／記者姚惠茹攝）

鴻海科技集團與賽恩倍吉合作，主要以大數據支持專利生命周期管理解決方案(Patent Life Cycle Management)，從發明、佈局、申請維持、專利組合至專利的產品化與貨幣化，有效控管智慧財產生與死，並提取出真正的專利價值。

同時，將大數據轉換有用的小數據，開發技術資產營運系統(Technology Asset Operation System)，並藉由創新方法與資產系統兩者相輔相成，以支持各種智慧財產營運與決策。

德溫特百大創新機構入選的指標之一是「專利組合國際化」，要求專利申請地區必須涵蓋歐洲、中國大陸、日本與美國等，保持專利組合全球化或國際化，正呼應鴻海從2013年起就調整的全球專利布局。

ET快訊
外遇酒店妹產女！給近億安家費10年後還被勒索　電信強人怒了

關鍵字：鴻海,德溫特全球百大創新機構,科睿唯安,賽恩倍吉

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

鴻海深耕8K+5G工業互聯網智財　迎接全球科技專利戰

晶華集團睽違十年重返北美　攜手台美地產商　波士頓豪宅正式開賣

正新輪胎創辦人羅結去世「遺產稅估10億」　追思會莊嚴肅穆

外資獨鍾鴻海大漲逾3%　台股終場僅小跌3.47點力拼重回10,800大關之上

專利遍地開花　工研院、鴻海獲頒「德溫特全球百大創新機構」

阿舍食堂勇奪全球十大美味泡麵　再掀速食麵精品化戰火

懶人經濟當道！　4成上班族用過美食外送APP「男比女更愛訂」

影／波音737減產影響輕微　漢翔在手訂單仍有千億元股價翻紅

網路股前景不明　分析師稱這3檔最安全

豪宅市場驚人！房屋稅逾萬元戶數　5年增逾30萬戶

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害

送柯文哲行李箱嗆無心市政　 王世堅：做個了斷打包走人

存款129元！24歲上兵問是否續簽　34K月光族原因曝光 網：出來更慘

挑戰用200元補充1日蛋白質　猛男&廚師揭省錢健身餐！

迪麗熱巴《創造營》共舞學員超吸睛！　蘇有朋笑容滿面：我可以選老師嗎？

世界「最恐怖火車」行經英吉利海峽　忘記關窗下秒就會被淹死

鴻海深耕8K+5G工業互聯網智財　迎接全球科技專利戰

晶華集團睽違十年重返北美　攜手台美地產商　波士頓豪宅正式開賣

正新輪胎創辦人羅結去世「遺產稅估10億」　追思會莊嚴肅穆

外資獨鍾鴻海大漲逾3%　台股終場僅小跌3.47點力拼重回10,800大關之上

專利遍地開花　工研院、鴻海獲頒「德溫特全球百大創新機構」

阿舍食堂勇奪全球十大美味泡麵　再掀速食麵精品化戰火

懶人經濟當道！　4成上班族用過美食外送APP「男比女更愛訂」

影／波音737減產影響輕微　漢翔在手訂單仍有千億元股價翻紅

網路股前景不明　分析師稱這3檔最安全

豪宅市場驚人！房屋稅逾萬元戶數　5年增逾30萬戶

藍委抗議NCC　管碧玲：媒體不能成為謠言製造場

池端玲名聞過「災難的味道」！貼身衣悶20天沒洗臭到暈

女網友崩潰：劈腿前任故意來公司！　謝和弦混血妻「高EQ應對」被讚爆

崔始源新劇《各位國民》帥到爆！第一集就喇舌還直接結婚

中職／戴培峰不像菜鳥！羅力：棒球智商很高

劉喬恩美臉毀容：我鼻子裡是空的！　哽咽淚懺悔「醫生已束手無策」模樣曝光

吳敦義的犧牲「價值只有一半」　名嘴：因為還有3個人要選！

無業男亂報「董仔」名號招搖撞騙　遭8惡煞擄10天求償80萬

建案KUSO小當家風　建案主打總價再減50萬吸睛

鴻海深耕8K+5G工業互聯網智財　迎接全球科技專利戰

財經熱門新聞

哈日族手刀快！日圓又見0.27..

王永慶孫女身價200億　超級人..

「繳稅神卡」明天將上市　刷卡繳..

BTS人氣爆棚　製作人身價漲破..

星展銀行：日圓第2季貶值壓力仍..

全民退休投資專案開跑！顧立雄：..

發票中獎　兌換通路全都露

公司法權威學者莊永丞　不贊成獨..

郵局不能領200元了！中獎發票..

獨家／鴻海5月分拆子公司香港上..

阿舍食堂勇奪全球十大美味泡麵　..

全球唯一做飛機座椅的航太製造商..

先探／台積5奈米最強同盟

200億白富美起底　戀愛10年..

更多熱門

相關新聞

外資獨鍾鴻海大漲逾3%　台股終場僅小跌3.47點力拼重回10,800大關之上

美股小跌因財報周市場出現觀望氣氛，台股今（12）日早盤開小紅之後，盤中跟著受影響，一度震盪翻黑跌落10,800大關，在鴻海漲逾3%獨撐大局下，大盤指數挽回頹勢，終場集中市場加權指數小跌3.47點，跌幅0.03%，收10,805.30點，成交量新台幣1,193.2億元。

工研院、鴻海獲頒「德溫特全球百大創新機構」

鴻海一枝獨秀飆漲3%　台股早盤驚驚漲逾20點

二王休兵留鴻海苦撐　台股終場下跌59點險守10,800大關

鴻海3月營收年增7.86%、首季年增2.8%

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

家有小偷　警實彈攻堅破門逮「掃地機器人」

4大星座「另一半專挑醜的」超奇葩！

懷疑男友劈腿！她偷擺「體重計」怒揭發

《幸福空間》拍到我家　屋主怒告劉伊心

哈日族手刀快！日圓又見0.27字頭　換新台幣5萬元可免費吃6碗拉麵

法鬥被丟水中「游泳」掙扎30秒斷氣

艾瑞絲哭訴遭霸凌！含淚低頭：對不起你們

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！

威利本尊「其實是殺人魔」！32年來還躲在人群裡

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

北台最大！4千坪水族館2020年開

《政經》收攤　彭文正：黑手來了

世界最恐怖火車　不關窗就會被淹死

約會求男友拍照！她一看差點昏倒

更多

最夯影音

更多

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面