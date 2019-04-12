正新輪胎創辦人羅結去世「遺產稅估10億」　追思會莊嚴肅穆

▲正新輪胎創辦人羅結告別追思會，政經人士到場參加。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

全球第8大、台灣第1大輪胎廠正新輪胎創辦人羅結3月21日過世，享壽94歲，12日上午舉辦告別追思會，眾多地方及產經界人士到場參加，而羅結過去誠實納稅獲得美名，其夫人羅黃葉過世時就繳出了13億元的遺產稅，外界估計，羅結這次將會繳出10多億元的遺產稅。

上午9時到10時30分，羅結追思會在彰化縣大村鄉正新輪胎廠區舉行，包括前後任彰化縣長王惠美、魏明谷、卓伯源等人都到場，及議長謝典霖及多位議員、地方產業及外國廠商、員工與在地鄉親，各界超過千人到場參加，場面莊嚴肅穆，不開放媒體採訪。

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1925年羅結出生員林，念小學畢業後便開始賣蜜餞，後來在輪胎行當學徒後，自創「大新輪胎」，1967年，羅結與2位外甥蔡文龍與蔡文順共同合資600萬成立正新，正新輪胎每年營收已逾千億元，是全球第8大輪胎廠。

羅結的妻子羅黃葉於2010年3月辭世，其遺產總值逾130億元，中區國稅局當年核定遺產稅12億8千多萬元，其中10.25億歸大村鄉公所所有。隨著羅結辭世，他手中正新持股，市值達96億多元，外界推估未來遺產稅加計其他資產遺產稅上看10多億元。

大村鄉公所主任秘書說，羅結夫人辭世，申報遺產稅13億，有10億2千5百萬元匯入大村鄉公所公庫，大村鄉公所透過這筆遺產稅，讓鄉民投保意外險、弱勢族群喪葬補助費及用在教育上，興建大村鄉農特產業推廣中心及硬體設施等建設，讓原本貧瘠的大村鄉整個大改變據了解，而大村許多鄉民也在正新橡膠工作，羅結造福鄉里不遺餘力，而加上家族如實繳稅的話，對於國庫、國家貢獻更大。

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