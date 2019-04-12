晶華集團睽違十年重返北美　攜手台美地產商　波士頓豪宅正式開賣

▲晶華酒店集團董事長潘思亮（圖右）今（12）日表示，晶華與美國地產開發商Cottonwood策略聯盟，麗晶以經營管理模式插旗波士頓海灣區、紐約第五大道，預計2020年營運。（圖／晶華提供）

記者林淑慧／台北報導

晶華麗晶酒店集團旗下頂級品牌「麗晶」（Regent），拓展全球豪宅版圖再下一城。晶華集團董事長潘思亮今（12）日表示，與美國地產開發商Cottonwood Management合作的建案即將開賣，除插旗指標性的波士頓海港區，也宣告暌違十年的麗晶品牌正式重返北美市場。

潘思亮指出，波士頓麗晶海景豪邸「Echelon Seaport」，是Cottonwood Management於北美的第一個建案，將採麗晶酒店與麗晶豪邸的營運模式同時進駐，這也是麗晶繼黑山港、印尼雅加達及富國島麗晶酒店後，再度同時負責經營管理酒店與豪宅的據點。

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「麗晶品牌過去曾在北美佔有一席之地，紐約、芝加哥、洛杉磯比佛利山莊都曾有麗晶酒店，其中比佛利山莊麗晶酒店更是經典電影『麻雀變鳳凰』的拍攝場景。」潘思亮說。不過，麗晶在1992年曾交易給四季酒店，直至金融風暴才再次買回，對麗晶而言，回歸北美市場的情感意義更大於商業意義。

▲麗晶品牌在暌違10年後重返北美市場，對晶華酒店集團董事長潘思亮而言，是「情感意義更大於商業意義」。（圖／晶華提供）

儘管全球經濟成長趨緩，但潘思亮觀察，波士頓人口不僅沒有老化，且持續吸引大批投資者、菁英移民進駐，依據統計，2017年全球製藥排名前10的企業中，有8間在大波士頓地區設有總部、公司或研究室，年度研發預算達635億美元，勇奪「生技矽谷」美名。

美國地產開發商Cottonwood Management董事長成漢傑表示，「Echelon Seaport」曾在2016年名列全美50大建案之一，由三棟大樓組成，包括超過3000坪的高端精品中庭，並且為住戶提供波士頓豪宅常規面積5倍、達1405坪的公共設施包含精心規劃的「Echelon創新空間」，導入麻省理工學院(MIT) DesignX講師定期與住戶交流，以頂級的軟體服務滿足當地文化與科技貴族的需求。

取得獨家銷售權的大師房屋董事長陳建慶表示，此案將於明年完工，以麗晶酒店集團服務的133 & 135 Seaport Blvd. 兩棟大樓對外銷售，目前第一期的133 Seaport Blvd.已銷售五成，最低入手門檻為75萬美元起，而135 Seaport Blvd.現階段僅開放VIP預約。