專利遍地開花　工研院、鴻海獲頒「德溫特全球百大創新機構」

▲左起為鴻海日本賽恩倍吉株式會社所長暨法務部部長李香蘭、科睿唯安大中華區德溫特與標準事業群總經理暨台灣區總經理范永銀、工研院長劉文雄。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

工研院、鴻海今天（12日）獲頒美國科睿唯安（Clarivate Analytics）的「德溫特全球百大創新機構」獎，工研院為3度獲獎、鴻海則是2度獲獎，除了在專利研發實力獲得肯定之外，科睿唯安大中華區德溫特與標準事業群總經理暨台灣區總經理范永銀強調品質和影響力更為重要。

工研院近5年的發明專利獲證率高達81.53％，不僅3度獲獎，更是亞洲獲獎最多的研究機構，而且全球只有3家研究機構入榜，因此與德國夫朗和斐協會（Fraunhofer）以及法國原子能（Commissariat a l＇Energie Atomique）齊名。

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▲左起為工研院長劉文雄、科睿唯安大中華區德溫特與標準事業群總經理暨台灣區總經理范永銀。（圖／記者姚惠茹攝）

工研院長劉文雄表示，過去專利只是被動式的保護方式，但是現在專利價值已經變成市場競爭的方法，舉例來說，工研院2017年就曾協助本土掃地機器人大廠松騰，以機器人專利核心技術，對抗國際大廠iRobot，最終達成和解，才不至於退出市場。

同時，劉文雄表示，今年與光陽合作電動車能源同樣大有斬獲，雙方以「自我學習式動態電量預估」技術等36項專利技術展開合作，開發出新世代的AI概念電動機車。他最後表示上次得獎就說「See you next year」，今年果然再獲獎，因此再說一次，希望下次再見。

▲左起為鴻海日本賽恩倍吉株式會社所長暨法務部部長李香蘭、科睿唯安大中華區德溫特與標準事業群總經理暨台灣區總經理范永銀。（圖／記者姚惠茹攝）

同樣獲獎的還有鴻海集團，今天由鴻海日本賽恩倍吉株式會社所長暨法務部部長（原日本夏普IP部門）李香蘭出席表示，創新的階段中，專利扮演重要角色，鴻海連續2年獲獎，證明鴻海在專利的努力被第三方認同，尤其是專利在不同領域，將會有不同的成果，並舉例自己曾經在液晶排列的高端技術中，發現這個排列可以讓日本納豆發酵變快，因此就賣出專利給食品公司。

李香蘭並以8K+5G舉例，自己在日本工作超過20年，時常需要參與視訊會議，但是過去只能知道對方有沒有出席，可是現在8K卻可以清楚看到對方是否有專心參與會議，並表示8K技術有很龐大的數據量，因此就要透過5G來讓世界變得更好，像是鴻海深耕8K就可以讓螢幕背後的世界變得更為鮮明，因次鴻海現在就積極布局8K在工業、醫療、藝術領域的專利，藉此改變下一個世代。