外資獨鍾鴻海大漲逾3%　台股終場僅小跌3.47點力拼重回10,800大關之上



▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉姵呈／台北報導

美股小跌因財報周市場出現觀望氣氛，台股今（12）日早盤開小紅之後，盤中跟著受影響，一度震盪翻黑跌落10,800大關，在鴻海漲逾3%獨撐大局下，大盤指數挽回頹勢，終場集中市場加權指數小跌3.47點，跌幅0.03%，收10,805.30點，成交量新台幣1,193.2億元。

股王大立光（3008）昨日召開法說會，公布第一季季報，EPS達37.68元，不過今天早盤最高來到4730元，上漲0.85%後翻黑走跌，盤中一度低至4,570元，終場下跌1.92%、報4,600元。鴻海（2317）因3月及今年首季營收雙創歷年同期新高，外資已經連續11個交易日買超，今早盤多頭氣勢旺盛，強漲逾3%，盤中一度衝高至86.7元，創去年6月中以來新高，市值增達1兆2,019億元；終場股價收漲3.22%、報86.50元。而台積電（2330）則持續疲弱，在平盤價252元附近遊走，終場仍力守平盤。

盤面一亮點為5G概念股，散熱族群今日表現相對強勁，像是奇鋐（3017）大漲逾5.81%領軍族群走強，泰碩（3338）漲幅逾7.8%來到53.3元，超眾（6230）終場漲逾1.4%。

請繼續往下閱讀...

美國上市公司將進入第一季財報密集公布期，美股觀望氣氛濃厚，道瓊工業指數微跌14.11點，或0.05%，收在26143.05點。標準普爾500指數微漲0.11點，收在2888.32點；那斯達克指數小跌16.88點，或0.21%，收在7947.36點。

法人提醒，投資人要留意美國財報公布，若獲利不理想，美股下跌，台股也恐怕連動下修。