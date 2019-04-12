阿舍食堂勇奪全球十大美味泡麵　再掀速食麵精品化戰火

▲「泡麵達人」美國部落客里納許公佈2019年全球十大美味泡麵排行榜，阿舍食堂「究濃紅燒牛肉麵」拿下全球排名第四名，為台灣業者最佳成績。（圖／阿舍食堂提供）

記者林淑慧／台北報導

「泡麵達人」美國部落客里納許公佈2019年全球十大美味泡麵排行榜，阿舍食堂「究濃紅燒牛肉麵」拿下全球排名第四名，創台灣麵食在榜上最佳成績，而近年泡麵界出現高端化競爭，講求健康的「快煮麵」也引發熱潮，再度掀起速食麵的精品化戰火。

國內速食麵一年產值超過百億元，去年進口泡麵業績仍維持2位數成長；食品業專家分析，主因在於業者對於速食麵改走健康風，例如非油炸的麵體等，以及講求健康、不少明星代言加持的快煮麵，聲勢也水漲船高，包括統一、南僑等各家口味更是多元化，吸引消費者青睞。

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▲阿舍食堂的究濃紅燒牛肉麵去年八月上架販售以來，月平均銷量近7000盒，今年銷售量可望突破10萬盒大關。（圖／阿舍食堂提供）

「泡麵達人」美國部落客里納許（Hans Lienesch），吃遍全球超過400種泡麵，每年都會列出全球前10名美味泡麵。近日公布2019全球10大排行，本次入選者來自大陸、香港、台灣、印尼、新加坡及馬來西亞，台灣由阿舍食堂「究濃紅燒牛肉麵」拿到最好成績第4名，老媽拌麵則拿下第8名。

針對獲選原因，阿舍食堂表示，「究濃紅燒牛肉麵」獨特的旋弧波浪關廟麵體，讓里納許相當驚艷，以「難以置信的麵條口感」來形容，上市半年來銷量已達近萬盒。

展望後市，阿舍食堂表示，「究濃紅燒牛肉麵」目前僅在台灣及香港販售，去年八月上架販售以來，月平均銷量近7000盒，今年銷售量可望突破10萬盒大關，今夏預計再推出半筋半肉牛肉麵新品，也將規劃進軍日本市場。

根據尼爾森市調統計，台灣去年速食麵市場規模超過百億，年產值達新台幣109.4億元，年成長約5.2%。