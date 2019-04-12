　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 保險

懶人經濟當道！　4成上班族用過美食外送APP「男比女更愛訂」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼外送員。（圖／CFP）

▲懶人經濟崛起，有4成上班族曾用過美食外送APP的服務，其中男生使用比例高於女性。（示意圖／CFP）

記者紀佳妘／台北報導

近年來懶人經濟崛起，越來越多人喜歡用honestbee、Uber Eats、foodpanda等美食外送平台訂餐，享用美食一點也不費力。根據人力銀行調查顯示，4成上班族使用過外送平台的服務，其中男生比例又高於女性。

根據1111人力銀行「上班族瘋美食調查」，有40.3%上班族半年內曾經使用過熱食外送的服務，宅在家就可以享受主廚菜色，對外食族來說，可以省下不少心力。

請繼續往下閱讀...

另觀察曾用過熱食外送服務的上班族中，有7成5的人是偶爾才叫外送，並沒有特定的頻率，主要使用熱食外送的原因有4個，包括外送平台很方便、天氣不好不適合出門、沒時間親自採買、花小錢代勞覺得划算。

調查也發現，半年內叫過外送服務的上班族，其中男性比例比女性更高，可見只要動動手指滑手機，不需要出門打理、排隊的用餐方式較受到男性青睞。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華分析，台灣三餐外食的人口眾多，外送經濟崛起，大幅改變了民眾的生活方式，過往必須親力親為的用餐方式被服務取代，不需要出門、不用排隊也不用找車位，讓用餐選擇性大增，但隨著外送經濟的出現，也顛覆過往餐飲業的經營模式。

ET快訊
女友澡洗太久還欠8萬被亂棍打死　19歲男一起打拖累父母賠62
小A辣泳裝轉正面「下面清楚一包」！林進認起生理反應羞爆
快換！日圓又貶破0.27字頭　換新台幣5萬可免費吃6碗拉麵

關鍵字：懶人,宅經濟,美食,外送平台,餐廳,餐飲業,1111,人力銀行,李大華

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

3.8萬名新鮮人搶當求職早鳥　最愛找這5種職缺..行政人員奪冠

8成3上班族「懼請」育嬰假　金飯碗最敢請比例居各行業之冠

上班族低薪怕養不起小孩　家庭月收入平均破10萬才養得起1個

10大高薪工作大公開！　工程師含金量最高月薪中位數破8.5萬

全台科學園區碩博士薪水曝光　內科平均薪資54K打敗竹科

2018年各行各業薪資大公開　這3種工作起薪最低難破3萬天花板

新鮮人最想投入這3大行業　理科生期望薪資破38K、文組生僅27K

兩性同工不同酬！　女生月薪平均要加6299元才會追上男生

4成4上班族想當網紅拚百萬年薪　電玩直播主月工作30小時8萬入袋

金豬年職場開運風水必看！　上班族最忌諱坐這裡、最愛戴它身上

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害

送柯文哲行李箱嗆無心市政　 王世堅：做個了斷打包走人

存款129元！24歲上兵問是否續簽　34K月光族原因曝光 網：出來更慘

挑戰用200元補充1日蛋白質　猛男&廚師揭省錢健身餐！

迪麗熱巴《創造營》共舞學員超吸睛！　蘇有朋笑容滿面：我可以選老師嗎？

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

阿舍食堂勇奪全球十大美味泡麵　再掀速食麵精品化戰火

懶人經濟當道！　4成上班族用過美食外送APP「男比女更愛訂」

影／波音737減產影響輕微　漢翔在手訂單仍有千億元股價翻紅

網路股前景不明　分析師稱這3檔最安全

豪宅市場驚人！房屋稅逾萬元戶數　5年增逾30萬戶

影／哈日族手刀快！日圓又見0.27字頭　換新台幣5萬元可免費吃6碗拉麵

油價連5漲！汽油下週估漲0.2元　亞鄰最低價幫卡0.8元漲幅

金管會認違反證交法移送檢調　大同回應喊冤

Q1大戶暴跌至千人以下　近七季來首見

鴻海一枝獨秀飆漲3%　台股早盤驚驚漲逾20點

最高CP值神鞋！Reebok FLOATRIDE ENERGY神力登場

影／16歲少年看醫生返13樓家墜落泳池　搶救1hr宣告不治

台女「內衣褲晾廁所」踩雷！　洋男友傻眼秒滅火：我不要了

無業男亂報「董仔」名號招搖撞騙　遭8惡煞擄10天求償80萬

讓測試假人安心退休放假去　福斯IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統很夠力

兵馬俑斷指判決　《參考消息》怒批：嘴臉多無恥！

王子公主撕破臉！聯電宣明智兒離婚　律師濫訴妻還告發王敏瀆職

幼教女師一句「加油」電到腿軟　物流司機暈船PO網：她的眼睛會笑

公路高掛「號碼」求關注！　2兒生日惡整…老爸狂接超過1萬通電話

中火污染／改善計畫書「僅3頁內容草率」　中市府15日裁處

找大奶妹「幫種草莓」男出軌遭抓包　女友發火飆髒話：是不是跟別人XX

財經熱門新聞

哈日族手刀快！日圓又見0.27..

王永慶孫女身價200億　超級人..

「繳稅神卡」明天將上市　刷卡繳..

BTS人氣爆棚　製作人身價漲破..

星展銀行：日圓第2季貶值壓力仍..

全民退休投資專案開跑！顧立雄：..

公司法權威學者莊永丞　不贊成獨..

發票中獎　兌換通路全都露

獨家／鴻海5月分拆子公司香港上..

郵局不能領200元了！中獎發票..

全球唯一做飛機座椅的航太製造商..

先探／台積5奈米最強同盟

200億白富美起底　戀愛10年..

「如何存錢...」免Googl..

更多熱門

相關新聞

葉宜津推廣學甲國產火雞肉　美食好口碑

為推廣府城轄區特色農產，立委葉宜津4月9日晚上在台南市學甲慈濟宮，舉辦一場「津愛國產火雞」感恩活動，號召鄉親一起品嚐學甲在地的火雞肉料理美味，當地火雞農也以成本價優惠，回饋參與的民眾，20元就可以品嚐到各式火雞肉美食，試過民眾的都說讚！大家都為台南高品質農產品感到驕傲。

來越南下龍灣必搭天堂雅儷號！

春天必嚐5款「櫻花系」甜點

美食外送6大平台夯　衛生局要開班授課

日本餐廳打造水族館廁所　網直呼超美

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

家有小偷　警實彈攻堅破門逮「掃地機器人」

4大星座「另一半專挑醜的」超奇葩！

懷疑男友劈腿！她偷擺「體重計」怒揭發

艾瑞絲哭訴遭霸凌！含淚低頭：對不起你們

法鬥被丟水中「游泳」掙扎30秒斷氣

《幸福空間》拍到我家　屋主怒告劉伊心

哈日族手刀快！日圓又見0.27字頭　換新台幣5萬元可免費吃6碗拉麵

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！

《政經》收攤　彭文正：黑手來了

威利本尊「其實是殺人魔」！32年來還躲在人群裡

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

世界最恐怖火車　不關窗就會被淹死

北台最大！4千坪水族館2020年開

約會求男友拍照！她一看差點昏倒

更多

最夯影音

更多

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面