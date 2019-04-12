懶人經濟當道！　4成上班族用過美食外送APP「男比女更愛訂」

▲懶人經濟崛起，有4成上班族曾用過美食外送APP的服務，其中男生使用比例高於女性。（示意圖／CFP）

記者紀佳妘／台北報導

近年來懶人經濟崛起，越來越多人喜歡用honestbee、Uber Eats、foodpanda等美食外送平台訂餐，享用美食一點也不費力。根據人力銀行調查顯示，4成上班族使用過外送平台的服務，其中男生比例又高於女性。

根據1111人力銀行「上班族瘋美食調查」，有40.3%上班族半年內曾經使用過熱食外送的服務，宅在家就可以享受主廚菜色，對外食族來說，可以省下不少心力。

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另觀察曾用過熱食外送服務的上班族中，有7成5的人是偶爾才叫外送，並沒有特定的頻率，主要使用熱食外送的原因有4個，包括外送平台很方便、天氣不好不適合出門、沒時間親自採買、花小錢代勞覺得划算。

調查也發現，半年內叫過外送服務的上班族，其中男性比例比女性更高，可見只要動動手指滑手機，不需要出門打理、排隊的用餐方式較受到男性青睞。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華分析，台灣三餐外食的人口眾多，外送經濟崛起，大幅改變了民眾的生活方式，過往必須親力親為的用餐方式被服務取代，不需要出門、不用排隊也不用找車位，讓用餐選擇性大增，但隨著外送經濟的出現，也顛覆過往餐飲業的經營模式。