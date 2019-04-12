「東京著衣」瀕破產！淪市場倒閉特賣　網拍女王「破億身家」化烏有

記者葉國吏／綜合報導

網路知名服飾「東京著衣」近日淪為特賣會商品，而且越賣越頻繁，價格3件480元起，甚至被擺進傳統市場叫賣，這一切讓東京著衣創辦人、「網拍女王」周品均看在眼裡相當想哭。

▲東京著衣淪特賣會商品，周品均心痛。（圖／翻攝臉書）

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根據東森新聞報導，東京著衣特賣會近期頻頻出現在特賣會，除了百貨公司可以看見外，就連傳統市場也能看到。特賣會現場擺設相當簡單，只用簡易布棚搭設、掛上布條就開始販賣，傳統市場甚至寫著「廠商倒閉」來吸引民眾目光。

▲▼東京著衣特賣會現場，周品均認為擺設簡陋。（圖／翻攝東森新聞）

周品均見狀在臉書發文「看到這畫面，想哭。」，認為好好的一個品牌淪成特賣會商品，實在不捨。她接受採訪時透露，以前她在經營時就算是特賣，對於場景布置都會精心規劃，但如今卻如此草率就舉辦特賣，是她無法接受的。對於周品均的發言，東京著衣低調不回應。

▲周品均以自身經驗提醒不要想著能嫁出去就好。（圖／翻攝臉書）

周品均近期動作頻頻，日前在臉書大方分享心情，她表示每次看到「婚頭女性」都會想分享她自身慘痛教訓。周品均22歲創業、26歲在大安區置產，30歲前存款破億。

不過因為選錯伴侶，周品均在32歲時一切都沒了，曾經市值將近20億的公司也被對方經營到瀕臨破產。周品均：「結婚就是幫自己的人生找隊友，寧願沒有，也不要選豬隊友！」