MONTAGUT旅行箱再現經典　成就超完美旅伴

文／時尚家居、時尚漫旅

成就於1880年，以法國精湛工藝享譽國際的MONTAGUT旅行箱系列，長久以來，便以經典的外型、細膩的作工與實用的機能性，深受消費者的肯定與青睞，是眾多卓越品味人士旅行的好夥伴。

一款好的旅行箱能在你的旅途中扮演著重要的角色！總是引領時尚的MONTAGUT夢特嬌，本季依舊帶來驚喜，最新推出『輕量防爆拉鍊質感霧面行李箱』，外型更加摩登新穎、簡潔優雅，雅緻的霧面拋光展現絕美外在，該系列採用100％PC材質，保留輕盈與堅韌的特色，不需要擔心高空壓力或撞擊而造成的損壞，外型與實用並重，藉由箱身不規則橫條壓紋設計，展露低調不凡品味。

享受舒適的出遊時光，機能設計細節不可少。行動自如的360度萬向靜音飛機輪，搭載50mm靜音雙輪，即使在崎嶇不平的路面，仍然可以順暢行進；並配有為安全把關的鑲嵌式TSA海關鎖，貼心設計滿足休閒渡假、商務差旅等生活需求；此外，可加大雙層齒防盜防爆拉鍊，增加了內部的空間，內裝並提供完整的收納配備，包括豐富的網袋與內裝隔層等，讓旅行小物也能井然有序的收納，成就超完美旅伴。配有星空銀、深海藍、藕粉三色，19、24、28三種尺寸，價格分別為5680元、6680元、7680元。

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