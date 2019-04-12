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百年風雲 ． 一世浮沉京劇《大宅門》

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文／時尚家居

（圖／大宅門提供）

造成華人世界熱播十幾年依舊歷久不衰的電視劇《大宅門》，海外首站巡演5月17至19日將站上台北國家戲劇院的京劇舞台。由中國第四代導演代表人物、《大宅門》原創作者、中國影視戲劇國寶名導郭寶昌提攜青年戲曲編、導全才李卓群，聯手朱紹玉、藍玲、楊少春等前輩名家坐鎮，集結老、中、青三代一流名家與頂尖 舞美設計創作團隊，將締造收視奇蹟電視劇《大宅門》打造為當代戲曲舞台第一精品。

此次北京京劇院梅蘭芳京劇團國家一級演員也是飾演京劇《大宅門》裡楊九紅的女主角竇曉璇與青年編導李卓群來台暢談《大宅門》。

若說電視劇《大宅門》凝結郭寶昌的畢生心血，而今由北京京劇院推出的京劇版《大宅門》，則讓其多年來的夙願得償。《大宅門》原作者，也是京劇《大宅門》導演兼藝術總監郭寶昌坦言：「我一直想把《大宅門》搬上京劇舞臺，這一路尋尋覓覓，苦苦找了十五年，直至觀賞李卓群執導的小劇場京劇《惜‧姣》，讓他驚豔，找到了李卓群，才下決心創作京劇版。這是一個“非同一般”的戲，我們承續了卓群作品一貫的風格：在繼承傳統的基礎上反叛傳統，我希望大家看這個戲的時候想起這句話，這種反叛滲透在每一個演員的表演，每一個音樂的處理，每一處舞美的設計。」

請繼續往下閱讀...

電視劇《大宅門》上下兩部共72集，根據真人真事親筆改編，說的是百年老號北京同仁堂的興衰史，劇中同仁堂改編成為百草廳。而《大宅門》描述的故事就是導演郭寶昌，自己在同仁堂這個大宅門中，生活了26年的親身經歷。劇中的許多角色，可說都是他最熟悉的人物縮影，像是養父、姑姑，全都是影響他一生的人。京劇《大宅門》則擷取電視連續劇1906 年前後時間段，濟南府花魁楊九紅因緣結識京城百草 廳少東家白景琦，一見鍾情而自贖跟隨，但最終卻難進大宅門的人生際遇，刻劃宅門兒女情。

（圖／大宅門提供）

在京劇中展現白景琦和楊九紅情感為主軸的起因，則來自京劇《大宅門》的編劇、導演李卓群，2015年開始劇本創作，剛開始劇本的第一稿，寫的是白景琦在濟南打拼立業的過程，郭寶昌導演看完之後，啟發李卓群，可以從楊九紅的角度，從一個一輩子沒有進到宅門裡面的人來反映整個故事，這句話給了李卓群很大的啟發，以一個小視角去看大時代，把楊九紅和白二奶奶的矛盾，階級的矛盾，江湖對峙廟堂，深情挑戰規矩，透過起承轉合洞見人生四季變化。同時也在郭寶昌導演的指導下創作了現在大家即將在5月台北國家戲劇院看到的這個版本。

京劇《大宅門》青年編導李卓群 1985年生，北京京劇院編劇、導演、製作人，北京戲劇家協會會員。畢業於中國戲曲學院戲文系，研究生畢業于中國戲曲學院導演系，2011年進入北京京劇院工作。為中國首位跨戲曲文學、戲曲導演專業的碩士研究生。執導和編劇的作品有引發近年小劇場戲曲熱潮的《惜•姣》、《碾玉觀音》、《春日宴》、《好漢武松》、《人面桃花》等；大劇場劇碼《大宅門》、《菊苑擷芳》等。作品風格極簡而精緻、細膩且豐滿，具有鮮明辨識度和跨界影響力。李卓群表示要在兩小時十分鐘裡用京劇講好故事，壓力很大。京劇分流派和行當，京劇《大宅門》的很多角色，可以說是跨流派、跨行當的展現。比如白景琦，他既要有武生繁難的武打表演，還要有老生的唱念功底，因為展現的是二十多歲的男青年，表演上還要有小生的技巧。把中國傳統美感注入現代審美及西方元素如芭蕾、探戈，並且在繼承傳統和反叛間取得平衡點更是極具挑戰。在這個創作過程中，很感謝京劇《大宅門》的演員們，他們都非常全面也非常敬業，也很感謝郭寶昌導演知道我們在京劇拓展現代題材的道路上又向前結結實實地邁進一步。

飾演京劇《大宅門》裡的楊九紅，為北京京劇院梅蘭芳京劇團國家一級演員竇曉璿，1985年出生，工杜（近芳）派青衣，第六屆中國優秀青年京劇演員研究生班碩士研究生，中國戲劇家協會會員，北京戲劇家協會會員。師從李慧芳、王志怡、劉秀榮、李維康、王玉珍、閻桂祥、謝銳青、張洵澎、孟憲榮等。2007年拜著名京劇表演藝術家杜近芳為師。2012年被劇院確定為「青年領軍」。擅演劇碼：《白蛇傳》、《紅鬃烈馬》、《謝瑤環》、《四郎探母》、《柳蔭記》、《佘賽花》、《大探二》、《雛鳳淩空》、《浮生六記》、《碾玉觀音》等。曾獲第二十六屆上海白玉蘭戲劇藝術表演獎主角獎、第七屆全國青年京劇演員電視大賽青衣組金獎榜首、第六屆全國青年京劇演員電視大賽銀獎、首屆全國青年京劇演員擂臺邀請賽青衣組擂主獎等獎項。

竇曉璇認為飾演楊九紅是她從藝以來最大的挑戰。楊久紅性格張力強，豪放、嬌艷、妖氣，她表示 : 「面對楊九紅時，剛開始壓力特別大，直到試妝當天，穿上海報上這身戲服，我突然找到了感覺；在拍攝宣傳片時，劉章目導演又從影視的角度啟發了我們，再回到排練廳後，感覺自己逐漸找到了駕馭這個人物的自信。」竇曉璇來台演出多次，以往都是以傳統戲曲戲劇跟台灣觀眾見面，這是第一次以新編戲曲戲劇來台灣演出。

（圖／大宅門提供）

京劇《大宅門》從電影的視覺角度注入京劇舞台，寫意現代的舞美，唯美繡工精緻的戲服，演員們揮灑自如精湛演出，秉承傳統京劇的經典，又創新融合現代的審美，改寫傳統戲曲製作方式，戲曲、影視、流行樂多方跨界合作，開創當代戲曲新美學。5/17至5/19請走進國家戲劇院，感受《大宅門》的魅力以及新京劇魅力 ！

演出資訊 :

京劇《大宅門》 國家戲劇院 (台北市中山南路21-1 號)

5/17(五)19:30 (A組)、5/18(六)19:30 (B組)、5/19(日)14:30 (A組)

導演：

【大宅門原創作者․中國影視戲劇國寶名導】郭寶昌

【當代青年戲曲编導全才】李卓群

領銜主演 :

杜喆，飾 白景琦（A 組） 國家京劇院一團國家一級演員

竇曉璇，飾 楊九紅（A 組） 北京京劇院梅蘭芳京劇團國家一級演員

馬博通，飾 白景琦（B 組） 北京京劇院梅蘭芳京劇團優秀青年演員

王夢婷，飾 楊九紅（B 組） 北京京劇院梅蘭芳京劇團優秀青年演員

翟墨，飾 白文氏(二奶奶) 北京京劇院一團國家一級演員

鄭瀟，飾 白玉芬 北京京劇院青年團國家二級演員

梅慶羊，飾 白穎宇 北京京劇院青年團國家一級演員

黃柏雪，飾 吳掌櫃 北京京劇院梅蘭芳京劇團國家一級演員

盧楊，飾 黃春 北京京劇院演出培訓中心國家二級演員

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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