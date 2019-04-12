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影／波音737減產影響輕微　漢翔在手訂單仍有千億元股價翻紅

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記者林淑慧／台北報導

波音737MAX減產引發近期股價波動，身為波音供應鏈的航太股走勢也備受關注，航太龍頭漢翔公司表示，波音減產僅影響訂單數千萬元，未來五年每年在手訂單仍有千億元以上，消息一出激勵漢翔股價翻紅，盤中最高來到32.4元、漲幅逾2.5%。

波音公司本月（5）日表示，旗下生產的波音737MAX客機疑似因控制軟體問題，造成多起飛機失事，計畫將737MAX客機的月產量減產二成，是否將衝擊國內航太供應鏈的業績表現，備受各界關注。

▲國內航太龍頭漢翔公司今（11）日舉辦法說會，新任董事長胡開宏（圖右）、總經理馬萬鈞首度正式面對外界，率領團隊說明近期市場概況、營運績效及最新展望。（圖／記者屠惠剛攝）

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▲國內航太龍頭漢翔公司11日舉辦法說會，新任董事長胡開宏（圖右）、總經理馬萬鈞首度正式面對外界，率領團隊說明近期市場概況、營運績效及最新展望。（圖／記者屠惠剛攝）

國內航太龍頭、波音公司供應商漢翔公司總經理馬萬鈞指出，波音737MAX失事目前推測是軟體問題，軟體經過修正及再認證便能交機，只是不知道還要多久才能認證完成，但對於承製波音的主輪艙門、壓力艙門和升降舵等零組件的漢翔來說，整體營運影響不大。

漢翔指出，依據波音公司公告，波音737型飛機在手訂單有4600多架，這幾個月交運中止是因為停機坪空間不足，所以才會減緩生產速度，預估對漢翔營收的影響在新台幣2000萬元以內。

展望後市，國際民機市場蓬勃發展，依據波音及空中巴士預估，民機未來20年航空市場需求，全球將出現37,400至42,700架新飛機的需求量，漢翔去年獲得美商GE公司LEAP-1B零組件委製業務合約，取得高精度熱段組合件承製權，並同步開發機匣組合件，可望挹注公司營運表現。

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關鍵字：漢翔,法說會,波音,空中巴士

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