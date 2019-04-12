網路股前景不明　分析師稱這3檔最安全

▲Snap目前有著營收改善及虧損縮小的轉機題材。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

儘管美國旅遊網站業者在歐洲正面臨著逆風，但一些網路股仍有著充足的獲利機會。

巴隆周刊（Barron's）報導，RBC資本市場分析師馬漢尼（Mark Mahaney）近日發布美國網路類股2019年第一季的市況報告。其中他最看好的3檔股票分別為Snap、亞馬遜（Amazon.com）及eBay，對這3家公司第一季的表現附有高度期待，不過分別基於不同的原因：Snap目前營收改善且虧損縮小；亞馬遜旗下Video、Prime及國際市場投資前景佳，且亞馬遜廣告需求也不斷增長；eBay則因重整商業部門等最新策略行動。

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長期來看，RBC覺得臉書（Facebook）仍有投資價值，因為其限時動態（Stories）及Instagram部門正積極衝高獲利表現。另外，Netflix「非常強大的內容平台」預計將推動付費訂閱戶數的成長；智遊網（Expedia）的線上預訂旅遊服務生意穩定。馬漢尼認為，其中風險最小的網路股當屬Netflix、亞馬遜及Twitter。Twitter在很大程度上透過改善用戶籍廣告客戶的體驗，使其一在超越營收及EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）預期。

然而，RBC對部分旅遊網站業者及Google母公司Alphabet就不那麼樂觀。TripAdvisor正面臨外匯市場的不利因素，歐洲旅遊市場的前景不明可能影響Booking Holdings的展望。Google也可能面臨負面的外匯交易問題，及美國國內外的監管壓力，目前該公司正在考慮修改第三方廣告定位，以平息隱私權倡導者及立法者。