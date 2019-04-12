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油價連5漲！汽油下週估漲0.2元　亞鄰最低價幫卡0.8元漲幅

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▲▼汽油,油價,漲價,加油站,凍漲,中油。（圖／記者姜國輝攝）

▲國際油價走揚，下週預估汽、柴油各調漲0.2元、0.4元。（圖／記者姜國輝攝）

記者紀佳妘／台北報導

在國際油價持續攀高下，預估下週汽、柴油每公升將各調整0.2元、0.4元，92無鉛汽油將漲到每公升27.9元，95無鉛汽油29.4元，98無鉛汽油31.4元，超級柴油26.7元，汽油價格將連續第5週調漲，實際調整金額依中油14日中午公布為準。

國際油價近期又有波段起伏，受到利比亞戰亂可能影響該國石油供應，以及沙國國營石油公司發行美元債劵，進一步帶動國際油價走揚，不過市場傳出石油輸出國家組織（OPEC）考慮增產，使得油價漲跌互見。

請繼續往下閱讀...

依浮動油價調整機制，以及不考量亞鄰競爭國最低價的條件下，預估下週汽油零售價格每公升約調漲1元、柴油價格每公升約調漲0.4元，但中油無鉛汽油稅前價格以亞鄰各國當週稅前最低價做為下週油價調整上限，預估中油將自行吸收汽油價格0.8元，僅調整0.2元。

另與油價相關的指標原油價格，截至4月11日每桶來到每桶70.61美元，比上週的69.01美元上漲1.6美元，至於本週新台幣兌美元匯率與上週相比，本週來到新台幣30.849兌1美元，比上週的30.820兌1美元，台幣略微貶值0.029元。

按照油價公式且納入亞鄰競爭國最低價計算，預估92無鉛汽油將漲到每公升27.9元，95無鉛汽油29.4元，98無鉛汽油31.4元，超級柴油26.7元。不過，實際調整金額仍待中油週日中午12時公布。

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