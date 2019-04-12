豪宅市場驚人！房屋稅逾萬元戶數　5年增逾30萬戶

▲台灣富豪、有錢人相當多，根據財政部統計，近5年豪宅市場仍然蓬勃發展。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳靜君／台北報導

財政部公布近五年房屋稅變化情形，根據財政部統計，102年稅額萬元以上的戶有78萬戶；但是到了107年則增加到110萬戶，五年來增加了30多萬戶，增幅突破四成，為41%。其中，全國房屋中，房屋稅逾萬元戶數的占比也達到了13.3%，較五年前占比也增加了3.4個百分點。

而房屋稅是依據房屋結構、地段、坪數等來課徵，可以超過萬元的房子，要地段好、新房子或者是坪數夠大的豪宅，以在台北市石牌區30年老屋為例，房屋稅大約只有幾千元，因此房屋稅要繳交到萬元以上，不僅市價不斐、地段夠好、房屋嶄新，也多為鋼骨結構，因此房屋稅的繳納情形也成了房地產觀察的一項重要指標。

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根據財政部統計，全國應稅戶數由102年783萬戶增至107年831萬戶，增加48萬戶，其中稅額4,000元以下者，增4.1萬戶增幅為1.0%，雙北地區、高雄市共減少約3萬戶。

值得注意的是，象徵豪宅市場的房屋稅額萬元以上的戶數來看，全國增加32.3萬戶，增幅為41.6%。其中，房屋稅逾萬元戶數以新北市增加7.3萬戶最多、其次為台南市5.3 萬戶、桃園市4.3 萬戶；增幅來看則以台南市最高95.2%，即便增幅最高，107年台南市稅額萬元以上者僅10萬8,145 戶，仍次於桃園市10萬 8,766 戶，戶數為六都之末。

▲近5年六都房屋稅繳交戶數變化表。（圖／財政部提供）

就占比來看，按六都觀察，雙北地區因平均屋齡較高、折舊率高，致稅額4,000元以下者仍占五成以上。但是，相對來說，房屋稅萬元以上的豪宅也同樣不少，107年六都占比皆超過一成，台北市近二成，為18.9%，是六都之中豪宅占比最高的；但是近年來，台南豪宅卻有異軍突起的態勢，去年占比也達到17.1%，較102年的占比，增加7.8個百分點最多。

▼六都房屋稅繳交逾萬元以上戶數的占比情形。（圖／財政部提供）