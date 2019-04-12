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Q1大戶暴跌至千人以下　近七季來首見

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▲股市，股票，投資人，財經。（圖／路透社）
▲股市示意圖。（圖／路透社）

記者劉姵呈／台北報導

台股第一季大漲10%，但反觀大戶、中實戶及散戶等內資自然人交易數卻同步下滑，根據證交所統計，第一季成交值5億元的大戶人數降至千人以下僅剩784人，為近七季來首度跌破千人；此外，統計台股季成交值1億至5億元僅有6,613人，季減幅度逾三成，季成交值1億元以下也低於200萬人，上述統計皆創下2017年第三季以來新低紀錄。

證交所統計，第一季自然人占集中市場總成交值比重為56.92%，外資為28.2%，國內法人則為14.87%，對照去年第四季自然人占集中市場總成交值比重為58.25%，外資為28.82%，國內法人為12.98%，反觀外資及國內法人第一季買盤卻明顯回籠，由於資金的注入，也讓台股表現在亞股當中相對抗跌。

但是內資大戶、中實戶及散戶第一季同步撤出，與第一季台股大漲10%反差很大，對此證交所也表示，可能是因為農曆年假及1月份成交量較低所致，據統計，第一季台股成交值約較去年第四季減少23%。

請繼續往下閱讀...

也有法人透露，台股第一季漲勢超出預期，但反觀國際變數沒有降低，像是當時有美國債券殖利率倒掛事件、中美貿易談判不明朗、英國脫歐以及全球經濟成長趨緩等負面訊息，許多投資人確實逢高就出場，保持觀望的態度。

展望第二季台股行情，法人認為，由於台股今年來漲幅已大，第二季難免會出現拉回，但全年對台股行情持續看多，目前台股面臨上檔壓力，投資人還是得居高思危，謹慎以對。

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關鍵字：大戶,成交量,交易人數,台股,股市

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