　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

【瑪法達談星】12星座04.10～04.16運勢　天秤、金牛座、處女座、摩羯最旺

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

【瑪法達談星】04.10~04.16　因禍得福 再續前緣

圖文／鏡週刊

為期4個月的「歲星退行」（4月10日到8月11日）正式開始，「牡羊座之月」最後一週倒數，且吉兆、凶訊的強度與頻率都不相上下的本週，就整體星象調性而言，將籠罩在「歲星退行」與情勢迂迴的試煉與矛盾期。牡羊座之月星座逆氛圍的衝動挑釁、好戰好勝、自大狂傲等集體潛意識等特質，將在「歲星退行期」遭遇考驗、重新審思。修正、反省或重整等力量漸漸再抬頭。

重大星象事件還有：4月10日的吉訊—「水星／冥王星六合」與警訊—「水星／歲星角衝」；4月12日的吉訊—「金星／土星六合」；與4月13～15日的矛盾訊號—「太陽／冥王星角衝」「太陽／歲星三合」「金星／冥王星六合」「金星／歲星角衝」。

「歲星退行」與烏龍災難好發期的「水星逆行」不同，雖然也減緩了預定目標的達陣時程，卻較少意外悲劇、出師不利或各式變卦。象徵意義上，是補考、重練順利過關的人生第二次機會期。切記把握時機，順利通過先前略而不進的人生必修功課。財經方面，金星仍停雙魚座，且財星、歲星訊號錯亂的本週，市場幻象與恐慌指數居高不下，急漲急跌、情緒短期擺盪波動有增無減。投資人宜注意因應。錯過的機會，有再度叩關之兆。

就個別星座而言，歲星退行、星相警訊吉兆錯雜期間，且年度星象隱憂主軸：「歲星／海王星角衝」（迷惘矛盾與價值錯亂）等大環境集體潛意識再度被觸動的本週，所幸運勢逆風的星座仍屬少數。運勢稱冠的是，突然竄起的事業超新星天秤座。吉兆連莊、事業出運，即使有負面消息，也能化險為夷、相安無事。

請繼續往下閱讀...

好運居次的是金牛座。以成敗論英雄而言，頗能在短期創造有利時機與機會，快速崛起，追逐世俗成功與收穫的目標很被看好；運勢緊接在後的是人氣拉高的處女座。無論是來自圈粉或鐵粉，總之走大眾路線贏得的迴響度大幅超過以往，群眾號召力、領導管理力有很不錯的發揮，為自己、為理想而戰。

星座排行
天秤座：箇中翹楚、宏圖大展、風生水起、功名最旺
金牛座：化朽為奇、自助人助、手到擒來、好運最多
處女座：所求不空、得道多助、決戰千里、意志最強
摩羯座：天賜良緣、久旱遇雨、相得益彰、奧援最力
愛情運：★★★★
金錢運：★★★★☆
事業運：★★★★★
☆為0.5分，★★★★★為滿分

【瑪法達談星】04.10~04.16　風象星座

雙子座、天秤座、水瓶座，本週（04.10～04.16）風象星座運勢。

♊雙子座（5月21日至6月20日）

福禍相倚，喜憂參半。守護星與歲星呈拉鋸角的這段期間，運勢憂中有喜、喜中帶憂，看似好運，其中卻也隱含不為人知的代價。近期恐有幾起與預想情境截然不同的意外插曲，要有心理準備。事業回歸基本面，以實力見真章，沒有半分僥倖。重大交涉協議記得留下書面紀錄以免橫生枝節。財運有增有減，小心陷阱。愛情是原味無添加。

♎天秤座（9月23日至10月22日）

天降大任，捨我其誰。吉相既強又多、得天獨厚的這段期間，儘管守護星一度與歲星呈角衝拉鋸，負面拉力遠遠被前述吉兆蓋過。拜成功星與謀略星和守護星呈正向角之賜，「權勢指數」持續飆高，擁有幾波事業攀頂強攻的捷報。

事業經營上有決策高層重用、下有盟友同儕力挺，權威確立、執掌兵符，頗有晉升核心、榮調熱缺、大權在握、高薪被挖或金榜題名等機緣，使命感帶來更多承擔、更多富貴權勢。只是，略嫌低估樂觀表象下的負面資產。財運起伏波動，大進小退。愛情是幸福零死角。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

風平浪靜，怡然自得。相對平靜與規則的這段期間，一反先前高潮迭起的戲劇張力，生活常態回歸規律作息。不可測、不可知等不確定挑戰銳減，安定是最大收穫。遊戲規則與合作對象有重組或改寫跡象。事業暫無重大升遷起伏，執行效率重於一切，在固定軌道遵循既定規劃完成進度，就是成就。受財務合夥人帶旺。愛情是陽光、空氣與水。

【瑪法達談星】04.10~04.16　火象星座

牡羊座、獅子座、射手座，本週（04.10～04.16）火象星座運勢。

♈ 牡羊座（3月21日至4月19日）

各得其所，穩若泰山。歸屬感轉強的這段日子，在物換星移的茫茫人海中，來自工作、情感、經濟或住所的安全感、認同感頗覺滿意。事業目標定位明確，經營也趨定型，依循熟悉路徑、既有模式，已越來越駕輕就熟，也逐漸在既定領域能建立自信，取得主場優勢。專注當下遠比拉長戰線值得。投資理財機運皆佳。愛情是舒適恆溫。

♌ 獅子座（7月23日至8月22日）

兼容並蓄，事緩則圓。守護星與厄星角衝，卻又和歲星呈幸運吉相的這段日子，階段性短暫低潮很快消逝，主客觀環境儘管仍有障礙、頗覺挫折，事業難題卻非無解，第一回合沒能取得上風，不表示結局定案。記得抱持開放立場，靜待時間發酵。還要提防成為職場爾虞我詐、黑箱作業或利益交換受災戶。財運先蹲後飛。愛情休眠中。

♐ 射手座（11月22日至12月21日）

重啟前議，後來居上。守護星開始數月退行、卻又喜兆不斷的這段日子，可望在舊軌道、舊瓶頸或舊方案上取得進展，重做、重來或再試的勝率大增，甚至有打破眾人眼鏡的逆襲或再試稱冠可能。想要的也許一時不可得，但順勢而為、把現有的籌碼發揮到極致，不預設立場、不執著形式，收穫不會更少。財運亨通。愛情是一道密碼鎖。
 

【瑪法達談星】04.10~04.16　水象星座

巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（04.10～04.16）水象星座運勢。

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

言出必行，劍及履及。企圖心與急迫感轉強的這段日子，心情振奮而迫切，是終結舊章節、開發新可能的破冰之旅。事業開啟行動引擎、先下手為強。緊鑼密鼓推進的各式新計畫、新人事，儘管未知數仍多，只要突破現狀就有機會，享有先驅者優勢。中旬運勢反覆，提防小人爭議、弊端緋聞或商場糾紛。財運開低走揚。愛情是幸福自駕。

♏天蠍座（10月23日至11月21日）

無畏無懼，鴻鵠大志。運勢忽暗忽明的這段日子，有笑有嘆，所幸自信心與犀利度不失。挫折期並未持續太久，就被後續而來的順境一掃陰霾。靠著敏銳的趨勢感在槍林彈火中來去自如、全身而退堪稱難得。事業峰迴路轉、豁然開朗，有高升及第、得意異邦或更上層樓之勢。財富引擎轉速變慢，應有回饋有延遲之兆。愛情是飛翔的想望。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

牛刀小試，頗獲好評。「發光發熱指數」驟增的這段日子，等待已久的上場機會終於來臨，可望躍居要角、令人刮目相看。頗具聚焦力、網紅力等實力與機緣，不會久居沒沒無聞配角地位。記得大膽表現、投資自己，即使犯錯也很值得走過一回。事業新作出爐、小露鋒芒贏得第一回合勝利。投資以小博大、慧眼獨具。愛情是反覆播放的幸福迴旋曲。

【瑪法達談星】04.10~04.16　土象星座

牛座、處女座、魔羯座，本週（04.10～04.16）土象星座運勢。

♉ 金牛座（4月20日至5月20日）

吉星高照，趨吉避凶。喜兆連連的這段期間，憑藉自律與毅力勝出，成功從來不是偶然，是無數個計畫、演練與辛苦奮戰得來。若干重大賽事或競爭，擁有較平日更大的勝算，等待中的答案，可望有捷報傳來。

即使只是在即將登上年度運勢翻轉月分前夕，拜喜兆諸星的加持，已提前有明日之星的徵兆。事業一職多功、觸類旁通且通路大開，可望開發事業第二春、替代道路或輔助戰線，並獲掌聲肯定。多元目標、分散風險、沙盤推演與臨場應變出色。偏財走升，有驚喜禮物。愛情是一道化學習題。

♍ 處女座（8月23日至9月22日）

擇善固執，有志竟成。意志力成為勝出關鍵的這段日子，好勝或頑強之心大受激發，有越挫越勇、逆勢而起的翻轉力。事業壓力不輕、情勢險峻，目標管理和組織管理也有進步空間，但擁有穩定票房領先。幕後苦練的祕密殺手鐧開始發揮作用，只要留在戰場、撐過低潮，很快會有出頭機會。財運先甘後苦、有備無患。愛情是顆幽微的心。

♑ 魔羯座（12月22日至1月19日）

設身處地，同心共榮。守護星與吉星金星呈幸運角的這段日子，常在對的時間、遇見對的人，做了正確的事，因此常招來貴人、貴事相隨，幸福感顯著轉強。人際磁場也有顯著優化跡象，溝通、協調力等EQ能力提升，較能從對方角度切入而達成雙贏共識。事業得互補盟友充實戰力，最適合的就是最好的。財運看旺。愛情是電力滿載的歡喜。



更多鏡週刊報導

【瑪法達談星】04.10~04.16　火象星座
【瑪法達談星】04.10~04.16　水象星座

ET快訊
女友澡洗太久還欠8萬被亂棍打死　19歲男一起打拖累父母賠62
小A辣泳裝轉正面「下面清楚一包」！林進認起生理反應羞爆
快換！日圓又貶破0.27字頭　換新台幣5萬可免費吃6碗拉麵

關鍵字：鏡週刊

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

幼教女師一句「加油」電到腿軟　物流司機暈船PO網：她的眼睛會笑

百年風雲 ． 一世浮沉京劇《大宅門》

搶票預備！端午連假離島釋出11萬張機票　4/15統一開搶

2025非核家園？　44.1%民眾：不用核電台灣供電量將不穩

處理燒炭大體！她一抬頭見落寞神情　暖勸「輕鬆了」：會替祢收拾乾淨的

「東京著衣」瀕破產！淪市場倒閉特賣　網拍女王「破億身家」化烏有

做大夜保全拚國考！他坐領37K爽玩「打算幹一輩子了」　友想勸超苦惱

張大川高空攝影展　大小鬼湖神秘面紗盡收眼底

桑葚對眼睛好！媽自製「發霉抓餅」嚇歪她　網一看懂了：以為是抹布蛋餅

複製微風經驗！台鐵出租車站賺業外　今年再增潮州、基隆、花蓮

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害

送柯文哲行李箱嗆無心市政　 王世堅：做個了斷打包走人

存款129元！24歲上兵問是否續簽　34K月光族原因曝光 網：出來更慘

挑戰用200元補充1日蛋白質　猛男&廚師揭省錢健身餐！

迪麗熱巴《創造營》共舞學員超吸睛！　蘇有朋笑容滿面：我可以選老師嗎？

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

幼教女師一句「加油」電到腿軟　物流司機暈船PO網：她的眼睛會笑

百年風雲 ． 一世浮沉京劇《大宅門》

搶票預備！端午連假離島釋出11萬張機票　4/15統一開搶

2025非核家園？　44.1%民眾：不用核電台灣供電量將不穩

處理燒炭大體！她一抬頭見落寞神情　暖勸「輕鬆了」：會替祢收拾乾淨的

「東京著衣」瀕破產！淪市場倒閉特賣　網拍女王「破億身家」化烏有

做大夜保全拚國考！他坐領37K爽玩「打算幹一輩子了」　友想勸超苦惱

張大川高空攝影展　大小鬼湖神秘面紗盡收眼底

桑葚對眼睛好！媽自製「發霉抓餅」嚇歪她　網一看懂了：以為是抹布蛋餅

複製微風經驗！台鐵出租車站賺業外　今年再增潮州、基隆、花蓮

快訊／巴基斯坦露天市場驚傳爆炸　至少14死15傷

下載1G電影只要1分鐘！　北京電信國內首個5G營業廳落戶朝陽門

夏林清控教育部施壓干涉　法院認證：輔大只為「平息眾怒」停聘違法

男酒醉當街大鬧辱罵三字經　所長一聲令下勇警大外割壓制送辦

最高CP值神鞋！Reebok FLOATRIDE ENERGY神力登場

影／16歲少年看醫生返13樓家墜落泳池　搶救1hr宣告不治

台女「內衣褲晾廁所」踩雷！　洋男友傻眼秒滅火：我不要了

無業男亂報「董仔」名號招搖撞騙　遭8惡煞擄10天求償80萬

讓測試假人安心退休放假去　福斯IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統很夠力

兵馬俑斷指判決　《參考消息》怒批：嘴臉多無恥！

約會吃牛排求男友拍照！她被特寫「T恤撐爆」掉出螢幕　一看照片傻了

生活熱門新聞

《政經》收攤　彭文正：黑手來了

聽師父念經8hrs！冷看亡父七..

老公月薪4萬　幼稚園學費18...

全家都媽祖救！他手沖咖啡給信眾

鬼王纏身硬上她！城隍爺鎮壓秒乖

LINE「收回」功能弱掉！網推..

麥當勞禁塑膠吸管　網酸：仍0分

女同事突套頭　下秒黑桶裝好垃圾..

帶孩出國！他見分裝奶粉大驚：會..

嫌手機貴！男客「X你娘」店員神..

統測模擬考問同婚議題　正解涉歧..

超醜壁癌！大筆一揮變潑墨山水畫

父心梗塞母跪求　白沙屯媽登門

快儲水！台中12日晚上10點起..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

家有小偷　警實彈攻堅破門逮「掃地機器人」

4大星座「另一半專挑醜的」超奇葩！

懷疑男友劈腿！她偷擺「體重計」怒揭發

艾瑞絲哭訴遭霸凌！含淚低頭：對不起你們

法鬥被丟水中「游泳」掙扎30秒斷氣

《幸福空間》拍到我家　屋主怒告劉伊心

哈日族手刀快！日圓又見0.27字頭　換新台幣5萬元可免費吃6碗拉麵

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！

《政經》收攤　彭文正：黑手來了

威利本尊「其實是殺人魔」！32年來還躲在人群裡

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

世界最恐怖火車　不關窗就會被淹死

北台最大！4千坪水族館2020年開

約會求男友拍照！她一看差點昏倒

更多

最夯影音

更多

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面