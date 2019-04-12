【瑪法達談星】12星座04.10～04.16運勢　天秤、金牛座、處女座、摩羯最旺

圖文／鏡週刊

為期4個月的「歲星退行」（4月10日到8月11日）正式開始，「牡羊座之月」最後一週倒數，且吉兆、凶訊的強度與頻率都不相上下的本週，就整體星象調性而言，將籠罩在「歲星退行」與情勢迂迴的試煉與矛盾期。牡羊座之月星座逆氛圍的衝動挑釁、好戰好勝、自大狂傲等集體潛意識等特質，將在「歲星退行期」遭遇考驗、重新審思。修正、反省或重整等力量漸漸再抬頭。



重大星象事件還有：4月10日的吉訊—「水星／冥王星六合」與警訊—「水星／歲星角衝」；4月12日的吉訊—「金星／土星六合」；與4月13～15日的矛盾訊號—「太陽／冥王星角衝」「太陽／歲星三合」「金星／冥王星六合」「金星／歲星角衝」。

「歲星退行」與烏龍災難好發期的「水星逆行」不同，雖然也減緩了預定目標的達陣時程，卻較少意外悲劇、出師不利或各式變卦。象徵意義上，是補考、重練順利過關的人生第二次機會期。切記把握時機，順利通過先前略而不進的人生必修功課。財經方面，金星仍停雙魚座，且財星、歲星訊號錯亂的本週，市場幻象與恐慌指數居高不下，急漲急跌、情緒短期擺盪波動有增無減。投資人宜注意因應。錯過的機會，有再度叩關之兆。

就個別星座而言，歲星退行、星相警訊吉兆錯雜期間，且年度星象隱憂主軸：「歲星／海王星角衝」（迷惘矛盾與價值錯亂）等大環境集體潛意識再度被觸動的本週，所幸運勢逆風的星座仍屬少數。運勢稱冠的是，突然竄起的事業超新星天秤座。吉兆連莊、事業出運，即使有負面消息，也能化險為夷、相安無事。

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好運居次的是金牛座。以成敗論英雄而言，頗能在短期創造有利時機與機會，快速崛起，追逐世俗成功與收穫的目標很被看好；運勢緊接在後的是人氣拉高的處女座。無論是來自圈粉或鐵粉，總之走大眾路線贏得的迴響度大幅超過以往，群眾號召力、領導管理力有很不錯的發揮，為自己、為理想而戰。

星座排行

天秤座：箇中翹楚、宏圖大展、風生水起、功名最旺

金牛座：化朽為奇、自助人助、手到擒來、好運最多

處女座：所求不空、得道多助、決戰千里、意志最強

摩羯座：天賜良緣、久旱遇雨、相得益彰、奧援最力

愛情運：★★★★

金錢運：★★★★☆

事業運：★★★★★

☆為0.5分，★★★★★為滿分









雙子座、天秤座、水瓶座，本週（04.10～04.16）風象星座運勢。

♊雙子座（5月21日至6月20日）

福禍相倚，喜憂參半。守護星與歲星呈拉鋸角的這段期間，運勢憂中有喜、喜中帶憂，看似好運，其中卻也隱含不為人知的代價。近期恐有幾起與預想情境截然不同的意外插曲，要有心理準備。事業回歸基本面，以實力見真章，沒有半分僥倖。重大交涉協議記得留下書面紀錄以免橫生枝節。財運有增有減，小心陷阱。愛情是原味無添加。

♎天秤座（9月23日至10月22日）

天降大任，捨我其誰。吉相既強又多、得天獨厚的這段期間，儘管守護星一度與歲星呈角衝拉鋸，負面拉力遠遠被前述吉兆蓋過。拜成功星與謀略星和守護星呈正向角之賜，「權勢指數」持續飆高，擁有幾波事業攀頂強攻的捷報。

事業經營上有決策高層重用、下有盟友同儕力挺，權威確立、執掌兵符，頗有晉升核心、榮調熱缺、大權在握、高薪被挖或金榜題名等機緣，使命感帶來更多承擔、更多富貴權勢。只是，略嫌低估樂觀表象下的負面資產。財運起伏波動，大進小退。愛情是幸福零死角。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

風平浪靜，怡然自得。相對平靜與規則的這段期間，一反先前高潮迭起的戲劇張力，生活常態回歸規律作息。不可測、不可知等不確定挑戰銳減，安定是最大收穫。遊戲規則與合作對象有重組或改寫跡象。事業暫無重大升遷起伏，執行效率重於一切，在固定軌道遵循既定規劃完成進度，就是成就。受財務合夥人帶旺。愛情是陽光、空氣與水。





牡羊座、獅子座、射手座，本週（04.10～04.16）火象星座運勢。

♈ 牡羊座（3月21日至4月19日）

各得其所，穩若泰山。歸屬感轉強的這段日子，在物換星移的茫茫人海中，來自工作、情感、經濟或住所的安全感、認同感頗覺滿意。事業目標定位明確，經營也趨定型，依循熟悉路徑、既有模式，已越來越駕輕就熟，也逐漸在既定領域能建立自信，取得主場優勢。專注當下遠比拉長戰線值得。投資理財機運皆佳。愛情是舒適恆溫。

♌ 獅子座（7月23日至8月22日）

兼容並蓄，事緩則圓。守護星與厄星角衝，卻又和歲星呈幸運吉相的這段日子，階段性短暫低潮很快消逝，主客觀環境儘管仍有障礙、頗覺挫折，事業難題卻非無解，第一回合沒能取得上風，不表示結局定案。記得抱持開放立場，靜待時間發酵。還要提防成為職場爾虞我詐、黑箱作業或利益交換受災戶。財運先蹲後飛。愛情休眠中。

♐ 射手座（11月22日至12月21日）

重啟前議，後來居上。守護星開始數月退行、卻又喜兆不斷的這段日子，可望在舊軌道、舊瓶頸或舊方案上取得進展，重做、重來或再試的勝率大增，甚至有打破眾人眼鏡的逆襲或再試稱冠可能。想要的也許一時不可得，但順勢而為、把現有的籌碼發揮到極致，不預設立場、不執著形式，收穫不會更少。財運亨通。愛情是一道密碼鎖。







巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（04.10～04.16）水象星座運勢。



♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

言出必行，劍及履及。企圖心與急迫感轉強的這段日子，心情振奮而迫切，是終結舊章節、開發新可能的破冰之旅。事業開啟行動引擎、先下手為強。緊鑼密鼓推進的各式新計畫、新人事，儘管未知數仍多，只要突破現狀就有機會，享有先驅者優勢。中旬運勢反覆，提防小人爭議、弊端緋聞或商場糾紛。財運開低走揚。愛情是幸福自駕。

♏天蠍座（10月23日至11月21日）

無畏無懼，鴻鵠大志。運勢忽暗忽明的這段日子，有笑有嘆，所幸自信心與犀利度不失。挫折期並未持續太久，就被後續而來的順境一掃陰霾。靠著敏銳的趨勢感在槍林彈火中來去自如、全身而退堪稱難得。事業峰迴路轉、豁然開朗，有高升及第、得意異邦或更上層樓之勢。財富引擎轉速變慢，應有回饋有延遲之兆。愛情是飛翔的想望。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

牛刀小試，頗獲好評。「發光發熱指數」驟增的這段日子，等待已久的上場機會終於來臨，可望躍居要角、令人刮目相看。頗具聚焦力、網紅力等實力與機緣，不會久居沒沒無聞配角地位。記得大膽表現、投資自己，即使犯錯也很值得走過一回。事業新作出爐、小露鋒芒贏得第一回合勝利。投資以小博大、慧眼獨具。愛情是反覆播放的幸福迴旋曲。





金牛座、處女座、魔羯座，本週（04.10～04.16）土象星座運勢。

♉ 金牛座（4月20日至5月20日）

吉星高照，趨吉避凶。喜兆連連的這段期間，憑藉自律與毅力勝出，成功從來不是偶然，是無數個計畫、演練與辛苦奮戰得來。若干重大賽事或競爭，擁有較平日更大的勝算，等待中的答案，可望有捷報傳來。

即使只是在即將登上年度運勢翻轉月分前夕，拜喜兆諸星的加持，已提前有明日之星的徵兆。事業一職多功、觸類旁通且通路大開，可望開發事業第二春、替代道路或輔助戰線，並獲掌聲肯定。多元目標、分散風險、沙盤推演與臨場應變出色。偏財走升，有驚喜禮物。愛情是一道化學習題。

♍ 處女座（8月23日至9月22日）

擇善固執，有志竟成。意志力成為勝出關鍵的這段日子，好勝或頑強之心大受激發，有越挫越勇、逆勢而起的翻轉力。事業壓力不輕、情勢險峻，目標管理和組織管理也有進步空間，但擁有穩定票房領先。幕後苦練的祕密殺手鐧開始發揮作用，只要留在戰場、撐過低潮，很快會有出頭機會。財運先甘後苦、有備無患。愛情是顆幽微的心。

♑ 魔羯座（12月22日至1月19日）

設身處地，同心共榮。守護星與吉星金星呈幸運角的這段日子，常在對的時間、遇見對的人，做了正確的事，因此常招來貴人、貴事相隨，幸福感顯著轉強。人際磁場也有顯著優化跡象，溝通、協調力等EQ能力提升，較能從對方角度切入而達成雙贏共識。事業得互補盟友充實戰力，最適合的就是最好的。財運看旺。愛情是電力滿載的歡喜。





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