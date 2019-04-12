財報季公布前夕美股各自表態　台指期小漲開出力守10800點

▲投資人靜待財報季開跑，美股各自表態，台指期小漲開出，守在10800點之上。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

全球經濟成長放緩疑慮未減，加上市場等待財報季到來，美股4大指數近乎持平，亞股各自表態，台指期今（12）日小漲開出，指數力守在10800點關卡之上，而電子期指走揚，金融期指則在平盤附近震盪，截至8點48分在10810點附近震盪。

投資人靜待財報季到來，市場觀望氣氛濃厚，美股4大指數跌少漲多，其中道瓊工業指數終場下滑14.11點，跌幅0.05%，收26143.05點；標準普爾500指數也漲0.11點，報2888.32點；那斯達克指數尾盤下挫16.89點，跌幅0.21%，以7947.36點作收；費城半導體指數收低1.09點，跌幅0.07%，收1476.07點。

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台股期現貨周四驚險守住10800點關卡，台股呈現震盪走勢，指數一早來到10887.12點，創下波段新高，盤中賣壓出籠，終場下跌59.37點，以10808.77點作收，成交量1374.75元，三大法人同步站在賣方，合計賣超72.24億元，其中自營商賣超17.27億元，投信賣超1.84億元，外資及陸資賣超53.13億元。

台指期昨天震盪整理，盤中拉回盤下整理，尾盤下跌55點，收在10806點，與現貨相較，逆價差2.27點，成交量10萬8036口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少209口至3萬2282口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少1224口至6萬2890口。