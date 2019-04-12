先探／全球強股英雄榜　讓人驚艷

今年全球經濟成長前景不佳，聯準會、歐央和各國央行今年貨幣政策轉向鴿派，讓熱錢在全球股市翻攪，是今年全球股市表現亮眼的關鍵。

【文／魏聖峰】

去年第四季美股跌幅很重，一度讓過去幾年來的多頭趨勢面臨被終結的風險，但今年以來的行情和去年底截然不同，市場對美中貿易談判前景樂觀、聯準會今年不但不會升息，還會結束縮表政策，激勵美股上漲。如今美股已回到去年第三季的歷史高價區附近，美股依然是全球股市多頭的領頭羊。

美股回復多頭行情下，全球股市表現也跟著反彈。去年表現最差的中國股市，在美中貿易談判可望達成協議，人民幣兌換美元今年來升值三．四七％，ＭＳＣＩ指數公司調高中國股市權重吸引資金活水，帶動中國股市表現強勢，連帶也推升香港恆生指數重回三萬點以上。近期外資認為，聯準會貨幣政策轉鴿、國際熱錢再流向新興市場機率高，中國股市將是新興市場的首選。上證指數今年來漲幅超過三成，滬深三○○指數今年來漲幅超過三五％，中國股市是表現最強的市場。

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歐洲股市表現不錯

歐洲各國經濟表現很差，還面臨英國是否會出現無協議脫歐的風險，歐洲央行調降今年歐元區ＧＤＰ預估，德國與法國也都調降今年經濟成長預估。不過，歐股去年表現不佳，股市位階都在波段低檔，聯準會和歐洲央行的寬鬆政策激勵今年歐股表現很強，道瓊歐盟五○指數今年來上漲十四．九四％，義大利股市今年來上漲十八．八二％、法國股市上漲十五．六七％、德國股市上漲十三．三％，都屬漲幅前段班。

道瓊工業指數是全球股市的火車頭，今年美股多頭行情中，道瓊指數受到三月間波音股價重挫影響，是美股三大指數中漲幅落後的指數；即便如此，道瓊已站上二六○○○點，是全球股市多頭很重要的支柱。道瓊成分股中，思科今年來股價漲幅二八％是表現最強的個股。５Ｇ是思科今年來股價上漲的動能，公司對於今年營運展望樂觀，且美國政府去年出手打擊華為，對思科在５Ｇ設備的布局是大利多。近期思科股價站上五五美元，頻創十八年股價新高。去年第四季股價創新高後馬上重挫的蘋果，今年股價回神並重回二○○美元大關，資本市值九四三五億美元超越微軟的九二○一億美元，重回全球資本市值龍頭地位。

ＩＢＭ營運從二○一五～一七年連續三年衰退，直到去年第四季才繳出優於市場預期的財報，形成ＩＢＭ過去幾年股價表現不佳，連股神巴菲特都出清ＩＢＭ持股。ＩＢＭ去年第四季業績表現不錯，今年股價走勢強勁，成為道瓊指數中漲幅第三大成分股，ＩＢＭ的股息殖利率有四．四％是美國科技股中股息殖利率很高的指標股。去年股價下跌近二六％且連續兩年都下跌，若營運能持續好轉加上高股息殖利率的誘因，有利今年股價續漲的空間。（全文未完）

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