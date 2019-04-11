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高通攜瑞士電信推5G商用服務　歐洲率先落地

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▲▼高通，MWC，5G。（圖／業者提供）

高通宣布最快今年在歐洲推出5G商用服務。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

美國晶片龍頭高通（Qualcomm）今（11）日宣布與瑞士電信（Swisscom）合作，將在歐洲推出5G商用服務，並預告5G網路與支援5G的Android智慧型手機將在今年上市。OPPO、LG Electronics、亞旭（Askey）與啟碁（WNC）等都採用高通技術公司的5G解決方案，也一同站台。

其中，OPPO與LG推出的旗艦5G手機，以及亞旭與啟碁推出的裝置，都搭載高通Snapdragon TM 855，配備X50 5G數據機與天線模組，並整合射頻收發器、射頻前端與天線元件。

請繼續往下閱讀...

高通歐洲區總裁Enrico Salvatori表示，高通能夠支援瑞士電信推出歐洲首座商用5G網路，令他感到自豪，這項里程碑可說是生態體系之間強力合作的最佳證明，讓5G商用提前一年發生，

瑞士電信技術長Christoph Aeschlimann表示，過去數年之中，公司一直為此與高通技術公司以及其他基礎設施合作夥伴合作。展望瑞士作為創新樞紐的未來，將與網路息息相關，我們很高興在2019年間為消費者帶來5G網路。

OPPO研究院標準研究中心總監唐海表示，自世界行動通訊大會（MWC）推出了OPPO 5G登陸行動（OPPO 5G Landing Project），很高興今日終於實現在5G網路上推出這款裝置。

LG Electronics行動研發中心負責5G與網路科技的資深副總裁In-Kyung Kim表示，LG對5G進行不斷創新與投入，因此在MWC推出首款5G智慧型手機LG V50ThinQ 5G，並透過瑞士電信推出這款智慧型手機。

▼LG V50ThinQ是旗下首款5G手機。（圖／資料照）

▲LG四機齊發！G8首創“Hand ID“、V50雙螢幕5G手機回應折疊螢幕 。（圖／記者洪聖壹攝）

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關鍵字：高通,瑞士電信,OPPO,LG,Askey,啟碁,5G

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