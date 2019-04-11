今年第1季台股大戶人數銳減　金管會指出3大原因

▲今年第1季台股大戶數減少。（圖／記者屠惠剛攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

金管會今天(11日)公布台股大戶人數，今年第1季大戶數為784人，相較於去年第1季的1135人減少許多。證期局表示，主要是今年第1季工作天數少，加上中美貿易戰、英國脫歐等不確定因素，且去年第1季台股表現亮眼因此拉高基期。

根據證期局統計，今年第1季集中市場單季成交值5億元以上的大戶人數有784人，較去年第4季的1137人、大幅減少353人，也比去年第1季的1135人，年減少351人。第1季集中市場單季成交值在1至5億元的中實戶為6613人；櫃買中心第1季單季成交值在1億元以上的中實戶為3047人。

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針對第1季大戶數銳減，證期局副局長蔡麗玲表示，主要是今年第1季工作天數較少，今年交易日只有54天，但去年第4季交易日有65天，去年第1季交易日也有58天；並受到中美貿易戰、英國脫歐等不確定因素，市場動盪加劇，去年第1季台股也表現亮眼，「去年第1季算是特殊現象。」

蔡麗玲強調，若跟近年第1季來比，今年算是次高，最高是去年第1季，而2017年第1季為543人，2016年第1季為532人。

但今年第1季大戶人數創下近7季新低，因為自從2017年第2季當沖上路後，每一季大戶數都超越1000人。蔡麗玲則認為，不應該跟每一季比較，因為往年第1季都會受到農曆過年交易天數減少影響，應該要用每一年的同一季來比才準確。