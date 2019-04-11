　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 保險

永大股臨會倒數一週　獨董謝永明、陳世洋隔空交戰

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲永大。（圖／記者姚惠茹攝）

▲永大。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

永大 (1507) 股東臨時會倒數一週，針對日立公開收購案，獨董謝永明、陳世洋今天 (11日) 隔空交戰，首先獨董謝永明提出7點聲明，隨後陳世洋針對內容回應，就連日立也發表聲明，力挺獨董謝永明、廖錦玉，表明立場一致。

永大獨立董事謝永明、廖錦玉今天發出7點聲明，其一就是召開臨時股東會並無正當性，不同立場的董事當然有權以自身考量方式，來保護永大的利益，怎可就說是未善盡義務，其二則是指陳世洋召開臨時股東會陳述理由並非事實。

請繼續往下閱讀...

其三，謝永明指出，公開收購價格在合理價值區間；其四為日立公開收購案之審議及董事會決議完全合法；其五則是Otis及Schindler並未提出公開收購案；其六強調永大的經營狀況正常，希望股東不必擔憂，反之，最後一點就是指出獨董陳世洋，才可能違背獨董忠實及注意義務，應對公司經營負面影響負全責。

▲永大經營權戰火再起　獨董陳世洋召開股臨會進行董事改選。（圖／記者姚惠茹攝）

▲永大獨董陳世洋。（圖／記者姚惠茹攝）

對此，陳世洋隨後回應，首先強調就是為了永大員工、股東的權益，才會決定在4月18日召開股東臨時會，而且在永大還沒有評估出售之前，董事會與經營階層必須好好經營，就算開始考慮出售公司，也應該考量員工、股東的權益，以最有利益的價值出售。

隨後，日立也發出聲明力挺，表示與獨董謝永明、廖錦玉立場相同，但是有心人士的介入，讓原本單純的企業結合複雜化，對維護公司利益的永大董事及獨立董事違背應盡忠實義務、未盡善良管理職責進行諸多不實的指控。

日立強調，作為本次公開收購唯一的收購方，日立期盼永大股東不受不實資訊誤導，積極參與應賣，維護永大利益和對股東來説價值最大化的機會，並希望永大的經營團隊能專心從事本職，讓永大經營早日回到正軌。

ET快訊
這4大星座「另一半專挑醜的」！長得越普通他們越愛
世界「最恐怖火車」！行經英吉利海峽　忘記關窗就會被淹死
NIKE鞋標錯價「賠償曝光」！4500元變999元網瘋搶..

關鍵字：永大,股東臨時會,謝永明,陳世洋

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

今年第1季台股大戶人數銳減　金管會指出3大原因

永大股臨會倒數一週　獨董謝永明、陳世洋隔空交戰

特別股熱絡　元大標普美國高息ETF4/15募集

立凱電奪日湯淺電池大單　擬私募增資擴產

南亞科衝刺研發　獲國家產業創新獎

「如何存錢...」不用再問Google　理財師3步驟教你達標

台糖量販店轉手大量解僱要60天前提出　勞部：違法最高可罰50萬

真的發大財！高雄房產暴熱　契稅件數年增2成稱冠全台

「繳稅神卡」明天將上市　刷卡繳稅0.3%現金回饋無上限

倒閉潮假的！娃娃機家數年增5成　貢獻娛樂稅近2成

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

要用新電腦拍照卻「按到錄影」　可愛老夫妻螢幕前尷尬笑僵XD

詐欺犯路邊「不小心打對人」　始源睡一覺變國民英雄惹XDD

朴有天否認吸毒：我被誤會了！　自爆患憂鬱症「靠安眠藥入眠」

熬夜體重暴增、記憶力受損　超過23點才睡6系統全爛光！

今年第1季台股大戶人數銳減　金管會指出3大原因

永大股臨會倒數一週　獨董謝永明、陳世洋隔空交戰

特別股熱絡　元大標普美國高息ETF4/15募集

立凱電奪日湯淺電池大單　擬私募增資擴產

南亞科衝刺研發　獲國家產業創新獎

「如何存錢...」不用再問Google　理財師3步驟教你達標

台糖量販店轉手大量解僱要60天前提出　勞部：違法最高可罰50萬

真的發大財！高雄房產暴熱　契稅件數年增2成稱冠全台

「繳稅神卡」明天將上市　刷卡繳稅0.3%現金回饋無上限

倒閉潮假的！娃娃機家數年增5成　貢獻娛樂稅近2成

綠蠵龜「背部爆裂」慘死八里沙灘！貨輪螺旋槳打碎　照片曝光

不但腫得像豬頭還超痛　不可輕忽的兒童腮腺炎！

豆柴突破體型劣勢！「鎖喉壓制」KO黑柴　牠一臉懵：偶輸了？

為韓國瑜！孫大千開直播批王丹全說錯　「吞掉一盤曲棍球」

慎入！許維恩拍車禍戲「血濺滿地」　畫面太驚悚嚇人

車太鉉、金俊昊遭警方傳喚調查！　認了：打賭是事實

「微笑切烤豬」賀動物醫療中心落成　網諷：展示開刀技術

台鐵被爆「9個月欠下3億加班費！」　工會擬4月底提告

中職／戴培峰升一軍！古久堡：打這麼爛還上來

子瑜陷沮喪：連家人都不知如何安慰我！發長文說出真心話

駕駛囂張點菸...下秒加油站員工 「滅火器狂噴」霸氣舉動網全讚翻

財經熱門新聞

王永慶孫女身價200億　超級人..

BTS人氣爆棚　製作人身價漲破..

星展銀行：日圓第2季貶值壓力仍..

獨家／鴻海5月分拆子公司香港上..

200億白富美起底　戀愛10年..

全體金控第1季賺865億元　富..

全球唯一做飛機座椅的航太製造商..

發票中獎　兌換通路全都露

年輕人月薪　6年來多7杯珍奶

全民退休投資專案開跑！顧立雄：..

全球半導體設備支出　台灣遭大陸..

郵局不能領200元了！中獎發票..

蘋果西打母公司今停牌　法人：帳..

台銀出包！踩3地雷列百億呆帳

更多熱門

相關新聞

獨董召開股東臨時會「必要性」　引發學界憂心

近期多家上市公司榮剛、誠美材、永大的獨立董事召開臨時股東會，引發的經營權之爭，受到各界關注。中國文化大學法律學系教授兼財經法律組主任吳盈德認為，獨立董事豈可任意召開股東臨時會，公司治理制度必將失靈且導致證券市場紛擾不已，絕非正途。

永大獨董陳世洋：ISS提4點建議外資支持「泛市場派」

永大經營權之爭沈默至今　公司派出面澄清盼三方協商

永大經營權之爭再過招　台灣日立電梯董座回應

快來看強勢股　台泥、永大、智冠各擁題材逆勢走揚

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

約會求男友拍照！她一看差點昏倒

懷疑男友劈腿！她偷擺「體重計」怒揭發

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

NIKE訂製鞋標錯價變999元

4歲女童被4名同學持棍性侵4個月　母心碎：天天慘叫

法鬥被丟水中「游泳」掙扎30秒斷氣

嬰孩忘刷牙　20顆牙拔剩2顆！

快儲水！台中12日晚上10點起停水23hrs

老公月薪4萬　幼稚園學費18.6萬

胡睿兒再炫奧迪照！林采緹直播驚見「黑黑的走光了」

婚後把老婆當傭人的4大星座男！

Line推全新「暱稱隨你填貼圖」

她當年最愛「華華和宗迪」釣出一票妹子

4大星座「另一半專挑醜的」超奇葩！

小雲寶寶露胸道歉！泳衣雪白8字型擠炸

更多

最夯影音

更多

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面