永大股臨會倒數一週　獨董謝永明、陳世洋隔空交戰

▲永大。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

永大 (1507) 股東臨時會倒數一週，針對日立公開收購案，獨董謝永明、陳世洋今天 (11日) 隔空交戰，首先獨董謝永明提出7點聲明，隨後陳世洋針對內容回應，就連日立也發表聲明，力挺獨董謝永明、廖錦玉，表明立場一致。

永大獨立董事謝永明、廖錦玉今天發出7點聲明，其一就是召開臨時股東會並無正當性，不同立場的董事當然有權以自身考量方式，來保護永大的利益，怎可就說是未善盡義務，其二則是指陳世洋召開臨時股東會陳述理由並非事實。

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其三，謝永明指出，公開收購價格在合理價值區間；其四為日立公開收購案之審議及董事會決議完全合法；其五則是Otis及Schindler並未提出公開收購案；其六強調永大的經營狀況正常，希望股東不必擔憂，反之，最後一點就是指出獨董陳世洋，才可能違背獨董忠實及注意義務，應對公司經營負面影響負全責。

▲永大獨董陳世洋。（圖／記者姚惠茹攝）

對此，陳世洋隨後回應，首先強調就是為了永大員工、股東的權益，才會決定在4月18日召開股東臨時會，而且在永大還沒有評估出售之前，董事會與經營階層必須好好經營，就算開始考慮出售公司，也應該考量員工、股東的權益，以最有利益的價值出售。

隨後，日立也發出聲明力挺，表示與獨董謝永明、廖錦玉立場相同，但是有心人士的介入，讓原本單純的企業結合複雜化，對維護公司利益的永大董事及獨立董事違背應盡忠實義務、未盡善良管理職責進行諸多不實的指控。

日立強調，作為本次公開收購唯一的收購方，日立期盼永大股東不受不實資訊誤導，積極參與應賣，維護永大利益和對股東來説價值最大化的機會，並希望永大的經營團隊能專心從事本職，讓永大經營早日回到正軌。