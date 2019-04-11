特別股熱絡　元大標普美國高息ETF4/15募集

▲特別股具備股票與債券特質，有機會降低波動。（圖／達志影像）

記者周康玉／台北報導

特別股具備股票與債券特質，有機會降低整體投資組合波動，成為近來熱門標的之一。根據柏瑞投信3月份洞悉特別股報告指出，相比去年及前年2月的發行檔數與金額，今年2月份的發行狀況較為熱絡。

此外，元大投信旗下亦有特別股新兵，元大標普美國高息特別股ETF基金追蹤標普美國高收益特別股指數，聚焦於高收益評級特別股，擁有高殖利率、低波動度特色，預計4/15~4/19募集。

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元大投信說明，美國高收益債券指數發行公司包含16%能源業、10%原物料業、10%醫療保健、9%通訊業等，相較之下，高收益特別股發行公司約七成為金融業，而金融業獲利情形一般相對多數產業穩健。

其次，高收益特別股指數現金殖利率與高收益債券指數相比毫不遜色。比較2010年來標普美國高收益特別股指數與彭博巴克萊美國高收益債券指數表現，高收益特別股現金殖利率與美國高收債殖利率表現不相上下。

再者，回測近9年各類債券指數報酬率，高收益特別股指數年化報酬率8.02%，勝過美國高收益債券指數6.85%。

▼柏瑞投信洞悉3月份特別股報告觀察面向，圖點開放大。（資料來源：Bloomberg）



投信建議，由於每家特別股發行條件不同，例如是否累積配息、是否參加普通股股利配發、可否轉換普通股、發行公司可否提前贖回等，對於看重特別股股息收益率特色的一般投資人，可透過ETF享有一籃子標的，相對簡單也可分散風險。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，特別股的漲勢可望持續有三大因素。首先，主要特別股指數目前價格水準仍低於過去5年平均約1.75%；其次，全球央行改採寬鬆性貨幣政策，將使資金重新流進風險性資產；最後，特別股年化的股息收入仍約有6%左右，具吸引力，有利於特別股漲勢延續。