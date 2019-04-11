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南亞科衝刺研發　獲國家產業創新獎

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▲▼南亞科衝刺研發，獲國家產業創新獎。（圖／業者提供）

▲南亞科獲國家產業創新獎。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

南亞科（2408）今（11）日宣布獲得經濟部第六屆「國家產業創新獎」殊榮，在智慧科技領域中以DRAM的產品及技術研發成果獲得高度肯定。

南亞科長期以先進記憶體DRAM為核心業務，每年投入大筆資金與人力從事產品與製程研發，近年公司研發團隊成功開發出全台首顆8Gb DDR4產品，並成功進入雲端及數據中心市場關鍵零組件供應鏈，今年會陸續推出低功率LPDDR4/4X系列產品，更將成為手持移動裝置、工業級及車用市場不可或缺的供應夥伴。

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南亞科總經理李培瑛表示，南亞科專注新製程及新產品的創新，同時兼顧製造生產線的精準管理，公司的創新戰略是建立下一代DRAM產品技術，加快產品多元化和智慧化製造工廠，並加強保護智慧財產權及營業秘密。

DRAM為所有智慧型電子產品的關鍵零組件，2018年全世界產值達1000億美元，未來多元應用將蓬勃發展，包含智慧型手機、雲端儲存、物聯網、個人電腦及數位電視、機上盒、網通產品等消費型電子應用及車載娛樂系統及汽車智能化之車用市場產品。

南亞科表示，將持續投入更多資源在創新和研發，實現10nm級 DRAM製程技術和產品的開發，提升國際競爭力；並與客戶建立緊密的策略聯盟基礎，共同致力於新世代智慧型電子產品的推出，以滿足多樣化需求，期能成為『智慧世代最佳記憶體夥伴』。


 

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關鍵字：南亞科,DRAM,記憶體,李培瑛,創新獎

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