「如何存錢...」不用再問Google　理財師3步驟教你達標

▲Google日前發布過去一年來用戶最常在Google查詢的10大「如何存錢...」問題，其中有3點都與購屋有關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

財經中心／綜合報導

現代人有任何疑問總是習慣上網「Google一下」，遇到理財問題也不例外。Google日前發布過去一年來（2018年3月至2019年3月）用戶最常在Google查詢的10大「如何存錢...」問題，其中有3點都與購屋有關，可以觀察到擁有一個家對現代人來說有著相當的吸引力。

以下為Google所發布的前10大「如何存錢…」問題：

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1. 如何存錢買房

2. 如何存退休金

3. 如何存錢買車

4. 如何存錢念大學

5. 如何存錢辦婚事

6. 如何存錢付房貸頭期款

7. 如何存錢買公寓

8. 如何存錢去度假

9. 如何存錢給子女上大學

10. 如何存錢好40歲就退休

為什麼有這麼多人對「買房」有興趣？美國房屋自有率過去15年來逐漸下滑，只有不到3分之2的民眾擁有房產，約有4分之3租屋或寄人籬下的民眾想擁有自己的家，從這點就可看出來，為什麼「買房」對Google搜尋來說是多麼受歡迎的提問。據美國全國信貸諮詢基金會（NFCC）4月發布的調查顯示，有半數想買房的美國人正面臨阻礙，其中最大的2個問題，莫過於房價過高與存款不夠支付房屋頭期款或過戶結算費。

在市況對買方不利時，該如何存錢買房？MarketWatch報導，引述專業理財顧問的說法，採取下列3個步驟將有機會達成目標：

步驟1：弄清楚自己能買多少錢的房子

1440 Financial Partners理財規劃師（CFP）Mitchell C. Hockenbury說：「先買你真正負擔得起的房子。」先算算自己能買多少錢的房子，然後確認一下首付金額、過戶結算費等可能產生的成本，「別忘了把修剪草坪、剷雪及實際的房屋維護費用都算進去。」

步驟2：開一個獨立帳戶存錢

依照上一步所算出來的成本制定一個儲蓄目標，接著便可開始存錢，FitSmallBusiness.com財務分析師特Trish Tetreault建議，先將「大目標細分成一些較小的目標」再開始採取行動存錢。網路理財節目主持人Bobbi Rebell說：「達成目標的最佳方式通常是最無聊的：自動化及分開存。」他建議應定時自動將一定金額的薪資存入一個單獨的儲蓄帳戶中，「即使你剛存入的金額很小，但看到帳戶中的積蓄逐漸增加能激勵你持續下去。」

Rebell指出，在給自己儲蓄壓力時，應考量時程，「如果你想在5年後買房，請確保自己選擇的投資工具都屬於保守型，以便時間到時有錢可用，如定存可能就是個合理的作法。投資個股可能不是一個好主意，雖然獲利空間較大，但風險也較高。」

步驟3：開源節流

Tetreault補充，若想更快地達到存錢目標，那就倒找出削減開支的方法，「想想有沒有可以刪減的月租費或訂閱費？能不能減少自己的娛樂支出？減少目前的開支使你為目標省下更多錢。」除了節流外，也可試試開源，「有沒有可以賣掉的二手物品？能不能賺加班費或兼差賺額外收入？」