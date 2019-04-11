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台糖量販店轉手大量解僱要60天前提出　勞部：違法最高可罰50萬

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▲▼台糖量販店台中西屯。（圖／翻攝Google Maps）

▲台糖量販店連年虧損，先前傳出有意轉售給家樂福，勞動部表示，事業單位若要大量解僱，必須前60天提出解僱計畫書。（圖／翻攝Google Maps）

記者紀佳妘／台北報導

台糖量販店不堪連年虧損，3月初傳出打包賣給家樂福，台糖今（11）日表示，與接手業者轉售合約已談得差不多，對於立委關切800多名計時員工資遣權益，對此承諾將會優於《勞基法》。勞動部指出，事業單位若要大量解僱，必須在60天前向地方主管機關提出解僱計畫書，若違反相關規定，最高可罰50萬元。

立委劉世芳今天在立法院經委會質詢表示，台糖擬大量解雇，目前量販事業部各店總共有90名正職人員，另有805名計時人員、59名約聘僱人員，擔憂PT計時人員，目前都沒有明確的保障，而台糖董事長黃育徵對此回應，正職人員將轉到台糖其他體系，目前與接手廠商洽談，希望計時人員也能讓承接廠商接收。

請繼續往下閱讀...

勞動部勞動關係司長王厚偉表示，根據初步了解，台糖旗下5家量販店尚未向各地主管機關提出解僱計畫書，不過若是台糖一次轉手5家量販店，其實已達到大量解僱的程度，因此按照《大量解僱勞工保護法》規定，事業單位必須在60天前提出，若違反相關規定，最高可處50萬元罰鍰。

王厚偉指出，目前已與各地方勞動局密切聯繫，其中台南市勞動局也派人入廠輔導，協助事業單位依法辦理以及提出解僱計畫書後的協商，樂觀其成工會剛成立，同時也會對員工進行就業輔導。

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關鍵字：台糖,勞動部,工會,資遣,大解法,勞工,員工

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