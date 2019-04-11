　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 保險

「繳稅神卡」明天將上市　刷卡繳稅0.3%現金回饋無上限

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼中國信託商業銀行。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲中國信託商業銀行。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

報稅季將至，許多民眾已經習慣用信用卡繳稅，但市面上部分現金回饋神卡，會將刷卡繳稅排除在回饋範圍內。中信銀行則逆勢推出繳稅神卡，日常繳稅跟繳費都給0.3%現金回饋，4月牌照稅、5月綜所稅、房屋稅及11月的地價稅都可以直接回饋，且免年費，明天(12日)正式上市。

中信銀表示，明天將推出「商旅鈦金卡」，給予國內一般消費1%現金回饋、海外消費2.5%現金回饋，另特別針對日常繳稅及繳費則提供0.3%現金回饋，包括4月牌照稅、5月綜所稅、房屋稅及11月的地價稅，還有孩子的學雜費及家中的水費、電費、瓦斯費及汽機車燃料費等日常生活費用，都可享0.3%現金回饋，無門檻限制、回饋無上限、不歸零。

請繼續往下閱讀...

另針對民眾出國旅遊及海外消費的需求，「商旅鈦金卡」提供海外消費回饋，不分國家、回饋無門檻、無上限，一律2.5%現金回饋。刷卡支付國外團費或全額機票，可有1%現金回饋，並附加2000萬元旅行平安險。

無論新舊戶，只要於核卡30天內以正卡成功完成首次iCash自動加值，提供特定區域機場接送服務2次。若是到日本旅遊，日本BicCamera、三井購物園區、0101丸井百貨再享最高18%折扣優惠。

中信銀也強調，為降低持卡人負擔，提供卡友首年享免年費，次年提供三擇一設定方式，包括綁定中國信託LINE官方帳號、申辦中國信託帳戶自動扣繳或申辦數位帳單，完成設定後就享終身免年費。

▼中國信託商旅鈦金卡。（圖／中信銀行提供）

▲▼中國信託商旅鈦金卡。（圖／中信銀行提供）

ET快訊
她太陽穴冒「滲血腫包」！當青春痘拖3個月才求救...醫：是腫
法鬥被丟水中...掙扎30秒斷氣！飼主錄影笑「牠不會游欸」殘
下班注意！鄭明典曝「對流胞移到北台灣」　周六雨更明顯

關鍵字：中信,繳稅,現金回饋,信用卡,商旅鈦金卡

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台糖量販店轉手大量解僱要60天前提出　勞部：違法最高可罰50萬

真的發大財！高雄房產暴熱　契稅件數年增2成稱冠全台

「繳稅神卡」明天將上市　刷卡繳稅0.3%現金回饋無上限

倒閉潮假的！娃娃機家數年增5成　貢獻娛樂稅近2成

影／蘋果西打母公司董座遭檢調約談　大飲：全力配合司法辦理

搭計程車賺航空里數！亞洲萬里通結盟55688　即日起一趟可賺10里

理財周刊／2019台灣房市交易信心調查　剖析買房時機

理財周刊／手刀衝刺　拚經濟衝政績

先探／台積5奈米最強同盟

先探／台灣好息股

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

要用新電腦拍照卻「按到錄影」　可愛老夫妻螢幕前尷尬笑僵XD

朴有天否認吸毒：我被誤會了！　自爆患憂鬱症「靠安眠藥入眠」

詐欺犯路邊「不小心打對人」　始源睡一覺變國民英雄惹XDD

熬夜體重暴增、記憶力受損　超過23點才睡6系統全爛光！

台糖量販店轉手大量解僱要60天前提出　勞部：違法最高可罰50萬

真的發大財！高雄房產暴熱　契稅件數年增2成稱冠全台

「繳稅神卡」明天將上市　刷卡繳稅0.3%現金回饋無上限

倒閉潮假的！娃娃機家數年增5成　貢獻娛樂稅近2成

影／蘋果西打母公司董座遭檢調約談　大飲：全力配合司法辦理

搭計程車賺航空里數！亞洲萬里通結盟55688　即日起一趟可賺10里

理財周刊／2019台灣房市交易信心調查　剖析買房時機

理財周刊／手刀衝刺　拚經濟衝政績

先探／台積5奈米最強同盟

先探／台灣好息股

陸委會：不歡迎大陸人士來台推銷「習五條」

U20亞洲盃五人制分組出爐　中華和伊拉克印尼同隊拚8強

台東福原國小百年「藏寶箱」　開鎖達人耗時82分打開揭密

不想吃一肚子的添加物？營養師教你「食品選擇關鍵」

小碎步、不自覺顫抖、關節僵硬快求醫　小心罹患巴金森氏症

不斷更新／新莊球場雨勢過大　中信、富邦1局下暫停

楊超越室內戴墨鏡「慘跌見血」！　痛苦揉額頭＋全身泥土：偶像面子摔一地

全球黑琵普查出爐！破4千隻創新紀錄...中華鳥會提醒這件事

彈力繩強擊左眼！他虹膜根部斷裂　眼球被打出「蝴蝶餅」

只有3天！New Balance「夢幻網美打卡展」登場　買鞋全面8折

財經熱門新聞

王永慶孫女身價200億　超級人..

BTS人氣爆棚　製作人身價漲破..

星展銀行：日圓第2季貶值壓力仍..

獨家／鴻海5月分拆子公司香港上..

200億白富美起底　戀愛10年..

全體金控第1季賺865億元　富..

全球唯一做飛機座椅的航太製造商..

年輕人月薪　6年來多7杯珍奶

發票中獎　兌換通路全都露

全球半導體設備支出　台灣遭大陸..

郵局不能領200元了！中獎發票..

全民退休投資專案開跑！顧立雄：..

蘋果西打母公司今停牌　法人：帳..

台銀出包！踩3地雷列百億呆帳

更多熱門

相關新聞

短期買賣獲利　房地合一稅台中繳最多

台中市連2年榮登房地合一稅繳納冠軍區塊，根據財政部統計資料庫的資料顯示，2018年台中市繳納金額為4.3億元，佔全國的27.9億元，約有15%。其次則為高雄市的3.9億元、台北市的3.4億元。專家分析，房價水準相對較為平價的台中市與高雄市，應有不少短期買賣交易獲利狀況，衝高繳納稅額，也不難看出區域房市表現，相對北部熱絡。

542萬戶受惠！新鮮人月薪3萬、雙薪4口年薪123萬免稅

掃墓皮箱一開「環遊世界大禮包」超豪華

專家教戰！賞櫻必備旅日神卡　挑選必知3大重點

華聞快遞／阿里巴巴2018年納稅2363億

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

約會求男友拍照！她一看差點昏倒

NIKE訂製鞋標錯價變999元

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

4歲女童被4名同學持棍性侵4個月　母心碎：天天慘叫

快儲水！台中12日晚上10點起停水23hrs

嬰孩忘刷牙　20顆牙拔剩2顆！

老公月薪4萬　幼稚園學費18.6萬

胡睿兒再炫奧迪照！林采緹直播驚見「黑黑的走光了」

婚後把老婆當傭人的4大星座男！

懷疑男友劈腿！她偷擺「體重計」怒揭發

她當年最愛「華華和宗迪」釣出一票妹子

Line推全新「暱稱隨你填貼圖」

小雲寶寶露胸道歉！泳衣雪白8字型擠炸

大陸小學數學題讓家長老師戰翻

拖板車輾斃騎士　監視畫面曝光

更多

最夯影音

更多

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面