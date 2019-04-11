「繳稅神卡」明天將上市　刷卡繳稅0.3%現金回饋無上限

▲中國信託商業銀行。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

報稅季將至，許多民眾已經習慣用信用卡繳稅，但市面上部分現金回饋神卡，會將刷卡繳稅排除在回饋範圍內。中信銀行則逆勢推出繳稅神卡，日常繳稅跟繳費都給0.3%現金回饋，4月牌照稅、5月綜所稅、房屋稅及11月的地價稅都可以直接回饋，且免年費，明天(12日)正式上市。

中信銀表示，明天將推出「商旅鈦金卡」，給予國內一般消費1%現金回饋、海外消費2.5%現金回饋，另特別針對日常繳稅及繳費則提供0.3%現金回饋，包括4月牌照稅、5月綜所稅、房屋稅及11月的地價稅，還有孩子的學雜費及家中的水費、電費、瓦斯費及汽機車燃料費等日常生活費用，都可享0.3%現金回饋，無門檻限制、回饋無上限、不歸零。

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另針對民眾出國旅遊及海外消費的需求，「商旅鈦金卡」提供海外消費回饋，不分國家、回饋無門檻、無上限，一律2.5%現金回饋。刷卡支付國外團費或全額機票，可有1%現金回饋，並附加2000萬元旅行平安險。

無論新舊戶，只要於核卡30天內以正卡成功完成首次iCash自動加值，提供特定區域機場接送服務2次。若是到日本旅遊，日本BicCamera、三井購物園區、0101丸井百貨再享最高18%折扣優惠。

中信銀也強調，為降低持卡人負擔，提供卡友首年享免年費，次年提供三擇一設定方式，包括綁定中國信託LINE官方帳號、申辦中國信託帳戶自動扣繳或申辦數位帳單，完成設定後就享終身免年費。

▼中國信託商旅鈦金卡。（圖／中信銀行提供）