影／蘋果西打母公司董座遭檢調約談　大飲：全力配合司法辦理

記者林淑慧／台北報導

知名飲料「蘋果西打」製造商大飲公司爆出掏空疑雲，檢調今（11）日依據涉犯非常規交易、特別背信罪等罪，約談大飲公司江國貴等12名被告、證人到案；大飲傍晚也發出重訊公告，表示將全力配合司法辦理。



▲知名飲料「蘋果西打」製造商大飲公司，因2018年財報被會計師出具「無法表示意見之查核報告」，爆發掏空疑雲並面臨下市危機。（圖／記者林敬旻攝）

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知名飲料「蘋果西打」製造商大飲公司2018年度財報難產，本月8日除了遭證交所停牌，金管會更發函要求大飲於二十日內重新申報並公告，檢調今天更到大飲公司調查是否有掏空情事。

另外，大飲公司也針對重編財報一事，發佈重大訊息公告解任原有資誠聯合會計師事務所之簽證。大飲表示，於資誠查核期間已盡力提供相關資料，但資誠出具無法表示意見後，近10多天對後續財務報表處理事宜，未有聞問，決定另外委任新任會計師事務所，待確定後將公告。

大飲財報無會計師背書，主因在於大飲在去年第三季與關係人簽約，以6.4億元取得位於台南佳里、高雄湖內及新北市新店等3筆不動產及應收資金貸與關係人之重大交易，會計師認為此3筆交易無法取得「足夠及適切之查核證據」。

依據財報，大飲公司2017年第二季的帳上現金仍有2.99億元，在去年下半年爆發蘋果西打變質回收事件後，公司帳上現金至去年底剩餘約3800萬元，顯示公司營運受到相當衝擊；至於是否有掏空情事，仍待公司出面說明及檢方調查。

依據財報，大飲公司去年營收達5.94億元，毛利率由前年的10.54%大幅衰退至5.94%，稅後虧損達6239.5萬元，每股稅後純益（EPS）虧損1.1元，為營運八年來首見虧損。

