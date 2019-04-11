　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 保險

倒閉潮假的！娃娃機家數年增5成　貢獻娛樂稅近2成

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼夾娃娃機店。（圖／記者陳韋帆攝）

▲至今年3月底，全台的娃娃機有8520家，較去年同期大幅增長了五成多，娃娃機的娛樂稅更增長了近一倍，使得政府注意娃娃機的貢獻。（圖／記者陳韋帆攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

財政部統計處今（11）日表示，今年前3月的娛樂稅收達到4.9億元，較去年同期增加5400萬元，較去年同期增加12.5%，其中娃娃機今年前3月的娛樂稅有9050萬元，較去年增加4400萬元，年增率有94.3%，貢獻娛樂稅約18.46%。

值得注意的是，去年娃娃機的家數增長飛快，根據財政部的稅籍登記統計，從去年1月全台有4589家，到去年底大幅增加到8213家，今年至3月底又增加到8520家，年增率達到53.4%，顯見新增的家數也超越了關閉的家數，許多「場主」仍然願意投入娃娃機的事業。財政部透露，去年娃娃機上半年的增長速度比較明顯，但是到了下半年，確實有些減緩的速度，但整體來說還是持續正成長，而在各縣市的分布，新北市娃娃機家數最多，有1450家。

請繼續往下閱讀...

財政部透露，過去娛樂稅的稅收是相當小的一部分，因為娃娃機的崛起，讓政府也關注到了娛樂稅的發展。

財政部今日公布3月份稅收統計，3月份的實徵淨額為1493億元，較去年同期減少183億元，年減率為10.9%；累計首季的實徵淨額為3636億元，較去年同期減少76億元，年減2%。今年首季創歷史新高者為菸酒稅，稅收金額為169億元，較去年同期增加14億元，年增率9%，主要原因是去年的菸類稅額調升，進口酒類製品稅額增加。創歷史次高者為總稅額（去年創新高）以及營業稅，營業稅首季實徵淨額為1244億元（同樣去年是新高）。

至於外界關心的證交稅，則受到營業天數減少、日均成交值減少，所以今年首季的實徵淨額僅只有185億元，較去年同期減少了64億元，年減率25.6%。

ET快訊
她太陽穴冒「滲血腫包」！當青春痘拖3個月才求救...醫：是腫
法鬥被丟水中...掙扎30秒斷氣！飼主錄影笑「牠不會游欸」殘
下班注意！鄭明典曝「對流胞移到北台灣」　周六雨更明顯

關鍵字：娃娃機,稅籍登記,稅收,財政部,倒閉潮,娛樂稅,家數

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

迎鮭魚返鄉！政院通過海外資金回台專法　優惠稅率4%起

台糖量販店轉手大量解僱要60天前提出　勞部：違法最高可罰50萬

真的發大財！高雄房產暴熱　契稅件數年增2成稱冠全台

「繳稅神卡」明天將上市　刷卡繳稅0.3%現金回饋無上限

倒閉潮假的！娃娃機家數年增5成　貢獻娛樂稅近2成

影／蘋果西打母公司董座遭檢調約談　大飲：全力配合司法辦理

搭計程車賺航空里數！亞洲萬里通結盟55688　即日起一趟可賺10里

理財周刊／2019台灣房市交易信心調查　剖析買房時機

理財周刊／手刀衝刺　拚經濟衝政績

先探／台積5奈米最強同盟

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

要用新電腦拍照卻「按到錄影」　可愛老夫妻螢幕前尷尬笑僵XD

朴有天否認吸毒：我被誤會了！　自爆患憂鬱症「靠安眠藥入眠」

詐欺犯路邊「不小心打對人」　始源睡一覺變國民英雄惹XDD

熬夜體重暴增、記憶力受損　超過23點才睡6系統全爛光！

台糖量販店轉手大量解僱要60天前提出　勞部：違法最高可罰50萬

真的發大財！高雄房產暴熱　契稅件數年增2成稱冠全台

「繳稅神卡」明天將上市　刷卡繳稅0.3%現金回饋無上限

倒閉潮假的！娃娃機家數年增5成　貢獻娛樂稅近2成

影／蘋果西打母公司董座遭檢調約談　大飲：全力配合司法辦理

搭計程車賺航空里數！亞洲萬里通結盟55688　即日起一趟可賺10里

理財周刊／2019台灣房市交易信心調查　剖析買房時機

理財周刊／手刀衝刺　拚經濟衝政績

先探／台積5奈米最強同盟

先探／台灣好息股

891萬起！保時捷Panamera GTS高性能版登台　加選配衝破千萬

「吵死人更吵到活人！」　蘆竹生命紀念園區設立噪音管制牌

牆角壁癌醜爆！他大筆一揮「潑墨山水畫」超壯麗　1.8萬人朝聖神作

門都沒有！　陸委會：不歡迎大陸人士來台推銷「習五條」

U20亞洲盃五人制分組出爐　中華和伊拉克印尼同隊拚8強

台東福原國小百年「藏寶箱」　開鎖達人耗時82分打開揭密

不想吃一肚子的添加物？營養師教你「食品選擇關鍵」

小碎步、不自覺顫抖、關節僵硬快求醫　小心罹患巴金森氏症

不斷更新／新莊球場雨勢過大　中信、富邦1局下暫停

楊超越室內戴墨鏡「慘跌見血」！　痛苦揉額頭＋全身泥土：偶像面子摔一地

財經熱門新聞

王永慶孫女身價200億　超級人..

BTS人氣爆棚　製作人身價漲破..

星展銀行：日圓第2季貶值壓力仍..

獨家／鴻海5月分拆子公司香港上..

200億白富美起底　戀愛10年..

全體金控第1季賺865億元　富..

全球唯一做飛機座椅的航太製造商..

年輕人月薪　6年來多7杯珍奶

發票中獎　兌換通路全都露

全球半導體設備支出　台灣遭大陸..

郵局不能領200元了！中獎發票..

全民退休投資專案開跑！顧立雄：..

蘋果西打母公司今停牌　法人：帳..

台銀出包！踩3地雷列百億呆帳

更多熱門

相關新聞

高雄發大財　契稅增長冠全台

財政部今（11）日公布3月的稅收統計，其中象徵房市景氣的契稅，高雄市契稅移轉件數較去年增加2087件，年增率24%，不僅是六都之首，並且增長情形更是全台一枝獨秀。

長照扣除額　下周行政院討論

挖角張雲鵬　財長承認不周到

私菸檢舉獎金增加　查獲2大案

華南金董座案　圓滿解決

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

約會求男友拍照！她一看差點昏倒

NIKE訂製鞋標錯價變999元

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

4歲女童被4名同學持棍性侵4個月　母心碎：天天慘叫

快儲水！台中12日晚上10點起停水23hrs

嬰孩忘刷牙　20顆牙拔剩2顆！

老公月薪4萬　幼稚園學費18.6萬

胡睿兒再炫奧迪照！林采緹直播驚見「黑黑的走光了」

婚後把老婆當傭人的4大星座男！

懷疑男友劈腿！她偷擺「體重計」怒揭發

她當年最愛「華華和宗迪」釣出一票妹子

Line推全新「暱稱隨你填貼圖」

小雲寶寶露胸道歉！泳衣雪白8字型擠炸

大陸小學數學題讓家長老師戰翻

拖板車輾斃騎士　監視畫面曝光

更多

最夯影音

更多

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面