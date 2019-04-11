倒閉潮假的！娃娃機家數年增5成　貢獻娛樂稅近2成

▲至今年3月底，全台的娃娃機有8520家，較去年同期大幅增長了五成多，娃娃機的娛樂稅更增長了近一倍，使得政府注意娃娃機的貢獻。（圖／記者陳韋帆攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

財政部統計處今（11）日表示，今年前3月的娛樂稅收達到4.9億元，較去年同期增加5400萬元，較去年同期增加12.5%，其中娃娃機今年前3月的娛樂稅有9050萬元，較去年增加4400萬元，年增率有94.3%，貢獻娛樂稅約18.46%。

值得注意的是，去年娃娃機的家數增長飛快，根據財政部的稅籍登記統計，從去年1月全台有4589家，到去年底大幅增加到8213家，今年至3月底又增加到8520家，年增率達到53.4%，顯見新增的家數也超越了關閉的家數，許多「場主」仍然願意投入娃娃機的事業。財政部透露，去年娃娃機上半年的增長速度比較明顯，但是到了下半年，確實有些減緩的速度，但整體來說還是持續正成長，而在各縣市的分布，新北市娃娃機家數最多，有1450家。

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財政部透露，過去娛樂稅的稅收是相當小的一部分，因為娃娃機的崛起，讓政府也關注到了娛樂稅的發展。

財政部今日公布3月份稅收統計，3月份的實徵淨額為1493億元，較去年同期減少183億元，年減率為10.9%；累計首季的實徵淨額為3636億元，較去年同期減少76億元，年減2%。今年首季創歷史新高者為菸酒稅，稅收金額為169億元，較去年同期增加14億元，年增率9%，主要原因是去年的菸類稅額調升，進口酒類製品稅額增加。創歷史次高者為總稅額（去年創新高）以及營業稅，營業稅首季實徵淨額為1244億元（同樣去年是新高）。

至於外界關心的證交稅，則受到營業天數減少、日均成交值減少，所以今年首季的實徵淨額僅只有185億元，較去年同期減少了64億元，年減率25.6%。