搭計程車賺航空里數！亞洲萬里通結盟55688　即日起一趟可賺10里

▲亞洲萬里通行政總裁施楷民。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

「亞洲萬里通」今天(11日)宣布跟計程車業者「台灣大車隊」合作，打造首個「陸地交通集哩」概念，讓累積哩程不再是飛行的專利。即日起，「亞洲萬里通」會員綁定台灣大車隊55688 APP叫車及綁卡支付，每趟可賺取10里數。

亞洲萬里通行政總裁施楷民表示，亞洲萬里通深耕台灣邁入第6年，發展出符合台灣消費習慣的「哩程生活圈」，包括金融、零售、餐飲、飯店、旅遊與休閒5大領域，為了讓民眾在日常搭乘計程車也能賺取里數，今日宣布與台灣大車隊合作，正式跨入台灣交通領域，共同帶動計程車與陸地集哩市場的蓬勃發展。

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台灣大車隊董事長林村田表示，目前55688 APP已累積300萬名會員，為了帶給消費者更便利的使用體驗，除了行動支付、點數的整合，我們也看見哩程獎勵計劃的市場需求，希望透過與「亞洲萬里通」的合作，將乘車服務邁向國際化，進一步提升會員黏著度。

不只台灣民眾，來台觀光的國外旅客也可以使用。即日起近40個國家及地區的「亞洲萬里通」會員，以國際區碼來台綁定55688 APP及綁卡支付，每次搭乘也可享10里數獎勵。

亞洲萬里通也表示，即日起至5月11日，首次綁定台灣大車隊55688 APP叫車及綁卡支付，即享88里數回饋，並且會在活動期間每週抽一名55688里數。同時綁定「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」再贈10%刷卡金回饋。而亞洲萬里通會員也可使用2500里數兌換台幣70元台灣大車隊搭車金，共提供5組。

此外，台灣大車隊非現金支付迄今已逾28%，比例持續攀升，即日起至5月31日用55688 APP綁定「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」叫車，享10%刷卡金回饋，每月每亞洲萬里通聯名卡正卡戶最高上限100元刷卡金。

▼台灣大車隊董事長林村田。（圖／記者戴瑞瑤攝）