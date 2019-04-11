影／長榮航空招募200名地勤　今起報名

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記者林淑慧／台北報導

嚮往航空業的工作嗎？連續三年獲得SKYTRAX五星級航空認證的長榮航空今（11）日宣布，今年將再度招募地勤人員200人，報名期間自即日起至4月23日止；另外，今年也預計招募國籍培訓飛航學員、有經驗培訓副機師及外籍副機師約120名，並於公司官網隨時接受機師報考。

長榮航空連三年獲得SKYTRAX五星級航空認證，並被TripAdvisor旅遊網站評選為「全球十大最佳航空公司」第三名，也是求職指南「Cheers雜誌」2019年新世代最嚮往企業第四名、交通運輸業第一名。

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▲長榮航空三度獲TripAdvisor Travelers’ Choice Awards評選4大獎項肯定。（圖／長榮航空提供）

長榮航空表示，近年陸續引進787機隊，以及開闢日本名古屋、青森和松山航線，為配合機隊及航班持續增加，以及因應未來營運規模需求，今年預計招募200名地勤人員，有意報考者可透過長榮航空網站報名。

此次招募的地勤人員含括財務、營業、客運運務、貨運運務/機艙物流、客服、航技、組員調派、數位行銷/網站經營、電算(軟體開發維運)、電算(系統環境規劃)、職業安全衛生、醫師以及高雄機場計時人員等13類別。

除了職業安全衛生及醫師需要專業證書，財務、航技、數位行銷/網站經營及電算需要相關科系外，其餘職缺不限畢業科系，錄取者將依專長分配至相關單位，工作地點為桃園南崁總公司、台北市區和高雄機場等地，預計今年7月及8月分梯報到。

長榮航空表示，公司一向將人才視為最重要的資產，並有嚴謹的選才、育才、留才策略，除了提供新進人員完整的教育訓練、良好的薪資福利與順暢的升遷管道外，公司也會透過內部徵才的方式，安排員工輪調至不同領域學習，並有機會派駐海外歷練，進而培養成為全方位的國際航空人才。