　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 保險

金管會認定大同、華映違反證交法　將移送檢調

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

立委黃國昌日前在財委會爆料，台灣華映不只彌補大陸華映科虧損，還對華映科承諾保證獲利10%，「等於是拿台灣人的錢，去補貼保證大陸企業的獲利」。金管會近日正式認定華映跟其連帶保證人大同，已違反證交法第20條。金管會主委顧立雄透露，已經跟駐金管會的檢察官討論，準備把華映、大同都移送檢調。

黃國昌日前在財委會指出，台灣華映在2010年到大陸設華映科技，當時深交所要求華映，當華映科虧損時華映要彌補且還要保證10%收益，「這等於是拿台灣人的錢，去補貼保證大陸企業的獲利！」華映卻在重訊說對公司財報、營運沒有重大影響，「金管會你信嗎？」

請繼續往下閱讀...

金管會調查後正式函覆黃國昌，認定華映違反證交法，依證交法第20條及第171條規定，已構成犯罪行為，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科1000萬元以上2億元以下罰金。

顧立雄今天受訪透露，華映到大陸投資華映科，承諾了19條事項，在深交所有公告，但從2010年開始投資華映都沒有在證交所詳實揭露，「重點就在於華映當初簽承諾時就沒有揭露！」這19條承諾事項有些跟投資人有很大關係，投資人會不會因為部分承諾事項選擇投資等，這些都是考量範圍，已經跟駐會檢察官討論，準備移送檢調，大同做為連帶保證，也同樣沒揭露，同樣會移送。

ET快訊
男友家浴室出現莫名長髮！她偷擺「體重計」揭發心碎事實
普悠瑪董家近況曝光…最慘新娘崩潰「身體摔地上」　看到東西猛吃
民調／ETtoday APP使用滿意度調查　抽全家百元卡

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

搭計程車賺航空里數！亞洲萬里通結盟55688　即日起一趟可賺10里

理財周刊／2019台灣房市交易信心調查　剖析買房時機

理財周刊／手刀衝刺　拚經濟衝政績

先探／台積5奈米最強同盟

先探／台灣好息股

先探／謝金河：尋找高殖利率的成長股

影／長榮航空招募200名地勤　今起報名

記帳士、住院醫師擬納責任制　勞動部下週一開會討論

金管會認定大同、華映違反證交法　將移送檢調

大立光第1季每股賺37.68元　4、5月會更好

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

要用新電腦拍照卻「按到錄影」　可愛老夫妻螢幕前尷尬笑僵XD

朴有天否認吸毒：我被誤會了！　自爆患憂鬱症「靠安眠藥入眠」

熬夜體重暴增、記憶力受損　超過23點才睡6系統全爛光！

詐欺犯路邊「不小心打對人」　始源睡一覺變國民英雄惹XDD

搭計程車賺航空里數！亞洲萬里通結盟55688　即日起一趟可賺10里

理財周刊／2019台灣房市交易信心調查　剖析買房時機

理財周刊／手刀衝刺　拚經濟衝政績

先探／台積5奈米最強同盟

先探／台灣好息股

先探／謝金河：尋找高殖利率的成長股

影／長榮航空招募200名地勤　今起報名

記帳士、住院醫師擬納責任制　勞動部下週一開會討論

金管會認定大同、華映違反證交法　將移送檢調

大立光第1季每股賺37.68元　4、5月會更好

大膽吃起來！這7種「負卡路里食物」，讓你越吃越瘦

快訊／蘋果西打母公司爆「掏空疑雲」　董事長遭檢察官約談

清晨盃11日紅館開打　中華羽協今年起攜手全民羽協共同主辦

省話一哥蕭敬騰進化　陶晶瑩當來賓嚇到：自己快被幹掉

疑用親友戶頭轉帳數百萬洗錢　內政部高官又涉收賄遭搜索　

JHBL／八強17日紅館開戰　UA打造豪華「冠軍禮盒」

新加坡海關1周查獲25.6噸穿山甲鱗片　至少21000隻遇害

日職／王柏融首局錯失得點圈　二壘滾地球出局

這！就是美女／陽光甜笑洋溢幸福味道　女皇77美腿征服鐵王座

中美第十輪經貿磋商在即？　陸商務部：保持密切溝通

半夜谷歌導航到地府！「殭屍站一排」看著她...女網友嚇傻扔手機

財經熱門新聞

王永慶孫女身價200億　超級人..

星展銀行：日圓第2季貶值壓力仍..

BTS人氣爆棚　製作人身價漲破..

獨家／鴻海5月分拆子公司香港上..

200億白富美起底　戀愛10年..

全體金控第1季賺865億元　富..

全球唯一做飛機座椅的航太製造商..

發票中獎　兌換通路全都露

年輕人月薪　6年來多7杯珍奶

全球半導體設備支出　台灣遭大陸..

郵局不能領200元了！中獎發票..

蘋果西打母公司今停牌　法人：帳..

台銀出包！踩3地雷列百億呆帳

全民退休投資專案開跑！顧立雄：..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 高圓圓 日本新年號 米其林指南 地震 王令麟 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

約會求男友拍照！她一看差點昏倒

NIKE訂製鞋標錯價變999元

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

快儲水！台中12日晚上10點起停水23hrs

4歲女童被4名同學持棍性侵4個月　母心碎：天天慘叫

嬰孩忘刷牙　20顆牙拔剩2顆！

老公月薪4萬　幼稚園學費18.6萬

胡睿兒再炫奧迪照！林采緹直播驚見「黑黑的走光了」

婚後把老婆當傭人的4大星座男！

她當年最愛「華華和宗迪」釣出一票妹子

小雲寶寶露胸道歉！泳衣雪白8字型擠炸

Line推全新「暱稱隨你填貼圖」

大陸小學數學題讓家長老師戰翻

拖板車輾斃騎士　監視畫面曝光

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩

更多

最夯影音

更多

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面