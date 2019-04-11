金管會認定大同、華映違反證交法　將移送檢調

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

立委黃國昌日前在財委會爆料，台灣華映不只彌補大陸華映科虧損，還對華映科承諾保證獲利10%，「等於是拿台灣人的錢，去補貼保證大陸企業的獲利」。金管會近日正式認定華映跟其連帶保證人大同，已違反證交法第20條。金管會主委顧立雄透露，已經跟駐金管會的檢察官討論，準備把華映、大同都移送檢調。

黃國昌日前在財委會指出，台灣華映在2010年到大陸設華映科技，當時深交所要求華映，當華映科虧損時華映要彌補且還要保證10%收益，「這等於是拿台灣人的錢，去補貼保證大陸企業的獲利！」華映卻在重訊說對公司財報、營運沒有重大影響，「金管會你信嗎？」

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金管會調查後正式函覆黃國昌，認定華映違反證交法，依證交法第20條及第171條規定，已構成犯罪行為，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科1000萬元以上2億元以下罰金。

顧立雄今天受訪透露，華映到大陸投資華映科，承諾了19條事項，在深交所有公告，但從2010年開始投資華映都沒有在證交所詳實揭露，「重點就在於華映當初簽承諾時就沒有揭露！」這19條承諾事項有些跟投資人有很大關係，投資人會不會因為部分承諾事項選擇投資等，這些都是考量範圍，已經跟駐會檢察官討論，準備移送檢調，大同做為連帶保證，也同樣沒揭露，同樣會移送。