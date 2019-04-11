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理財周刊／手刀衝刺　拚經濟衝政績

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／洪寶山

「我沒有路，但我知道前進的方向。」～溫斯頓．邱吉爾(Winston Churchill)

請問，「民生經濟」與「統獨議題」，您更在意什麼？固然兩者之間可能具有相關性，但是，對於一般民眾而言，如何維持生活水平，能夠吃飽飯、滿荷包，更是每個階層所關注的問題。

二○一八年底執政黨在九合一選舉大敗，追究主因在於大部分民眾認為，民生經濟沒有提升而導致民怨四起。

請繼續往下閱讀...

今(二○一九)年初臨危受命接下行政院院長一職的蘇貞昌，就任時自比邱吉爾要捲起袖子回應民意，如今開始加大動作，是否準備展開「不可能的任務」，用極短的時間，衝出讓老百姓買單的政績？

讓人民有感１： 大動作撤換公股行庫高層

挑起大任的蘇貞昌銜命為敗選內閣收拾殘局，在台灣各項經濟指標尚未轉好之際，頻頻出招，為拚經濟衝衝衝。近期釋出的三項政策討論，看似大刀闊斧要讓人民有感，一是公股行庫董事長及總經理撤換，二是吸引台商回流資金回台優惠稅率政策，三是會晤工商團體。

蘇貞昌上任的首波公股行庫董事長及總經理撤換名單一出爐，被質疑根本是「政治任命」。無論是在野黨或執政黨，對於此次的人事命令都是充滿憂心與質疑，一度被解讀是為明年選舉做出的決定。面對爭議，行政院方面表示，相信此次提出接任公股行庫的人選，絕對具備專業表現與能力。

立委許智傑也曾表示，相信蘇院長是以執行力為考量，期許新的人事任命可以帶動公股銀行活絡，有更多政策上的積極作為。如此大動作的人事名單撤換，能否帶動公股行庫對內外投資的積極流動，還有待時間驗證。

讓人民有感２： 資金回台提供８～10％優惠稅率

另外，為鼓勵台商回台投資，於四月十一日送行政院討論「境外資金匯回管理運用及課稅條例」草案，此前，行政院與民進黨立院黨團已達成共識，海外資金匯回台灣將提供優惠稅率八％到一○％，但是不可以買房地產，並且須存在銀行專戶。

行政院發言人Kolas Yotaka(谷辣斯．尤達卡)表示，為了因應美中貿易戰等國際情勢諸多不確定因素，台商需要布局全球，政府以專法打造友善的投資環境，希望引導境外資金匯回台灣，促進台灣產業發展。假若草案三讀通過，預計可以提升台商回流投資的意願，同時間也能有效提升台灣的就業能力與經濟發展實力。

蘇貞昌在四月十日前往網通廠智邦(2345)參訪，智邦總經理李志強表示，智邦回台設廠，初期增加五條生產線，但是終極目標是要設立十二條生產線，也就需要萬坪的工業基地，也需要更多的技術人力，因此，希望政府能開放建教生、外籍勞工以及中國技術人員的限制，協助廠商發展。

智邦就是搶頭香、第一家返台投資的廠商，到目前為止已經有二十四家廠商通過審定，蘇院長表示：「到這個月底就有三十家，希望達到五十家，總投資額新台幣一千億元，創造一．一萬個就業機會。」

在蘇院長「衝衝衝」的帶動下，希望這波上下游供應鏈的台灣廠商能陸續移回設廠，帶動「台灣製造」高附加價值產品，並把關鍵技術根留台灣，加速國內產業轉型升級，強化國際競爭力，不但創造實質出口帶動經濟發展，更能提升台灣在全球產業鏈的優勢與戰略地位，這才是長遠之計。

讓人民有感３： 工商會談 帶領台灣經濟起飛

要廠商帶動，溝通就至關重要，必須關注的是四月和五月即將開啟的工商會談，每每工商界希望的無非就是政府能大力協助企業，創造最有利於投資的環境，讓企業賺大錢，員工加薪，老百姓過好日子。

對於這次會談，主要統整出的三項議題分別為：改善台灣投資環境、能源政策的檢討；比照國際主要經濟體，降稅拚經濟；政策鬆綁，減少限制等三大項。透過政院與中小企業總會、工商協進會等工商團體進行茶會交流，聆聽民間企業建議，期盼政府能夠真正地跳脫藍綠，研擬一套帶領台灣走向經濟起飛的政策。

或許我們正處於最渾沌的時代，對於經濟提升無感，面對生活困窘的茫然，以至於對政府失去信任。想要擁有好的生活除了個人努力外，還要整體環境共同前進。前路茫茫，但未知的光明或許在新任閣揆的帶領下漸漸露出曙光。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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