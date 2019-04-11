大立光第1季每股賺37.68元　4、5月會更好

▲大立光執行長林恩平。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

大立光（3008）今（11）日舉行線上法說會，公布第1季業績，營收達98.24億元，季減21.98%，年增11%。大立光執行長林恩平表示，現在看起來四月比三月好，五月不會比四月差。換言之，第二季月營收將逐季增溫。

大立光第1季營收達98.24億元，稅後純益50.53億元，雖然季減22%，但較去年同期增加26%，每股稅後純益（EPS）賺37.68元，較去年第4季每股賺48.29減少逾兩成、為21%，但較去年同期29.96元增加7.72元，多兩成。

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在出貨比重部分，2000萬畫素出貨占20-30%，1000萬畫素占50-60%，800萬畫素占10-20%，其他占10%。

由於大立光積極招募人才，法人關心，像是研發類的間接人員，是否也會有像生產線直接人員能有每年4%的調薪呢？大立光指出，公司每年都有大約3%的調薪幅度，每年調薪的支出當然也會影響營運支出（OPEX）。

針對近期大立光積極獵地，林恩平對蓋廠進度也表示，正在申請中，是否年底或明年初，要看政府什麼時候通過，一通過就會動工。

相較於去年第一季，大立光今年表現更好，才三月份營收就有很明顯地彈升，3月營收為39.25億元，較2月一舉增加55.02%，年增25%，法人提問原因為何，林恩平卻說「不知道」。

展望第2季，大立光預估4、5月營收將逐月增溫，法人預估，主要因為受到華為衝刺新機拉貨。林恩平則表示，訂單需求態勢確實「有上來」。



