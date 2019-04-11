　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 保險

全民退休投資專案開跑！顧立雄：61歲才每月存5千退休金「也太憨」　

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼金管會主委顧立雄今日「全民退休投資專案」記者會上笑稱自己不是最佳代言人。（圖／記者劉姵呈攝）
▲金管會主委顧立雄今日「全民退休投資專案」記者會上笑稱自己不是最佳代言人。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

以退休為準備、並推動定期定額、長期投資概念的「全民退休投資專案」報名今（11）日正式啟動，，目前已經遴選出3家投信業者，預計在年7月正式上路，金管會主委顧立雄日前也曾向媒體表示，自己每月將自掏腰包拿出5,000元作定期定額投資基金，今日他也笑說自己不算是「最佳代言人」， 只是帶頭共襄盛舉參與退休投資專案，如果自己61歲現在才每月投資5,000元，「也太憨了！」，並呼籲年輕人趁早開始準備。

顧立雄笑說，媒體稱他為「最佳代言人」，但其實他坦承，如果退休理財計畫是在今年61歲當下才做，而且每個月只投入5,000元，他笑說：「那也太憨了！」；他說，早在決定轉換跑道，從律師轉到立委、黨產會，甚至金管會時，就已經開始籌畫個人退休規劃。

顧立雄說，年輕人趁年輕由低門檻進入、不管景氣好壞都很有紀律的每個月扣款，期盼20-30年後得到很好的回報。他說，他過去也是從薪水中定期定去扣，比自己去亂看，透過專業把關、定期定額投資，比起看個股投資來的穩健。

請繼續往下閱讀...

「像我老媽生前每天早上都會看股票，退休投資專案相較之下就不會那麼剌激，也會有固定績效，因此我願意來共襄盛舉推廣這個理念，也是對自己兒子下一代給予幫助，預先想好要過什麼退休生活，及早為退休做準備。

▼「全民退休投資專案－好享退」今（11）日報名開跑。（圖／記者戴瑞瑤攝） ▲▼ 基富通,退休平台。（圖／記者戴瑞瑤攝）

而集保結算所暨基富通董事長、此專案主要推動者林修銘也表示，根據調查現在國人存活平均年齡為80歲，且根據統計，調查現在有高達9成受訪民眾認為必須對未來退休生活做理財規劃，但卻有4成民眾不知道怎麼去準備與籌劃退休的金額。

面對退休問題在高齡化社會當中已成為重要的議題，林修銘說，此專案集合教育部私校退撫基金、投信投顧公會與財經學者委員等產官學多元專業支持與投入，再加上專案還提供非常優厚與低廉的管理費用、低投資門檻等優點，希望能獲得全民的支持。

而今日基富通也宣布，此專案將正式命名為「好享退」全民投資專案，除了反映受薪階級的心聲，主要是希望投資人可以盡早為退休做好準備，讓未來退休生活無虞。從今日起至7月30日受理報名，提供限量一萬名的名額，可享有免手續費、超低經理費的優惠。

ET快訊
武統學者李毅來台演講　移民署廢除簽證：今天就請他出境
「月薪56K」為何沒幾個人應徵？黃國昌大讚網友回答：內行
快訊／打工弄丟11萬　男大生湊不到錢跳橋輕生

關鍵字：基富通,全民退休投資專案,好享退,顧立雄,退休規劃,定期定額,林修銘

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

投資人注意了！每股淨值低於票面價　尚志等8個股暫停資券交易

大立光、鴻海撐盤　台股早盤小漲15點維持驚驚漲格局

A股牛氣沖天　「高息股搭配債券」迎戰Q2波動　

上市公司3月營收　水泥、紡織、航運三產業成長最多

二王休兵留鴻海苦撐　台股終場下跌59點險守10,800大關

大立光第1季每股賺37.68元　4、5月會更好

迎鮭魚返鄉！政院通過海外資金回台專法　優惠稅率4%起

全民退休投資專案開跑！顧立雄：61歲才每月存5千退休金「也太憨」　

影／航太龍頭漢翔2018年營收、獲利雙創新高　擬配發1.34元現金股利

長照扣除額12萬下周政院討論　財政部擬3方向施行

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

要用新電腦拍照卻「按到錄影」　可愛老夫妻螢幕前尷尬笑僵XD

朴有天否認吸毒：我被誤會了！　自爆患憂鬱症「靠安眠藥入眠」

熬夜體重暴增、記憶力受損　超過23點才睡6系統全爛光！

曾放棄人生被重度腦麻兒「踢醒」　母幫他化身魯夫完賽67場馬拉松

大立光第1季每股賺37.68元　4、5月會更好

迎鮭魚返鄉！政院通過海外資金回台專法　優惠稅率4%起

全民退休投資專案開跑！顧立雄：61歲才每月存5千退休金「也太憨」　

影／航太龍頭漢翔2018年營收、獲利雙創新高　擬配發1.34元現金股利

長照扣除額12萬下周政院討論　財政部擬3方向施行

台糖量販店轉手後805計時員恐失業　新廠商有意承接部分員工

分析師：美中貿易協議若簽訂　這檔晶片股有望漲一成

二王休兵留鴻海苦撐　台股終場下跌59點險守10,800大關

高通推AI雲端加速器　下半年送樣

泰山首度進軍冷藏咖啡市場　攜手全台最多現烘咖啡連鎖店cama　搶攻70億黑金商機

有比蔡英文優秀？柯文哲：Of course

對媽哈氣！貓爸爆走「炸毛揍逆子」　網笑噴：老婆秒被撞飛XD

廉能誠信從國小扎根　中市辦英文朗讀比賽190校爭冠

日立冷氣大贈送只到4/30止　節能補助每台最高3000元

太電桃園八德廠閒置4年　27億標售換現金

普悠瑪奪走8親人！「董家人近況」曝光　最慘新娘崩潰自殘「用身體摔地上」

生死一瞬間！男子未注意月台間隙落軌　女警捨命跳下搶救脫險

詹子晴爸吹噓有莊園　一通電話揭騙局「他不是老闆」

花蓮砂石車剎車失靈　撞翻變電箱毀5車236戶停電

大立光第1季每股賺37.68元　4、5月會更好

中職啦啦隊新血甜笑白裙妹超正！　網緊盯渾圓「兄弟」2字...晃到頭暈

財經熱門新聞

王永慶孫女身價200億　超級人..

星展銀行：日圓第2季貶值壓力仍..

200億白富美起底　戀愛10年..

獨家／鴻海5月分拆子公司香港上..

BTS人氣爆棚　製作人身價漲破..

全體金控第1季賺865億元　富..

全球唯一做飛機座椅的航太製造商..

發票中獎　兌換通路全都露

全球半導體設備支出　台灣遭大陸..

年輕人月薪　6年來多7杯珍奶

郵局不能領200元了！中獎發票..

蘋果西打母公司今停牌　法人：帳..

台銀出包！踩3地雷列百億呆帳

國營事業發150億年終獎金？經..

更多熱門

相關新聞

公股行庫高層大地震違背公司治理？　顧立雄說話了！

公股行庫近期一波董事長、總經理大地震，學者指出，5家有異動的金控公司和銀行，均未於當日召開董事會，行政院越過這些公司的董事會，逕自宣布董總人選，根本是置金管會一再強調的公司治理於不屑。金管會主委顧立雄今天(10日)受訪表示，站在金管會立場就是做專業適格性審查，如果不合乎金管會的標準「還是可以不准」，不管公股跟民營都是如此。

大飲連爆淘空、獨董爭議　金管會：有違反就處置

壽險業控管變更嚴！　保險局將設雙預警指標「沒達到要增資」

台商資金回台可買保單　將挹注保險業上億活水

美語老師維尼用4%法則　33歲退休

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 高圓圓 日本新年號 米其林指南 地震 王令麟 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

約會求男友拍照！她一看差點昏倒

NIKE訂製鞋標錯價變999元

快儲水！台中12日晚上10點起停水23hrs

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

老公月薪4萬　幼稚園學費18.6萬

嬰孩忘刷牙　20顆牙拔剩2顆！

胡睿兒再炫奧迪照！林采緹直播驚見「黑黑的走光了」

4歲女童被4名同學持棍性侵4個月　母心碎：天天慘叫

婚後把老婆當傭人的4大星座男！

小雲寶寶露胸道歉！泳衣雪白8字型擠炸

她當年最愛「華華和宗迪」釣出一票妹子

大陸小學數學題讓家長老師戰翻

拖板車輾斃騎士　監視畫面曝光

他忘關行車紀錄器　拍下老婆爆開洋裝偷情

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩

更多

最夯影音

更多

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面