全民退休投資專案開跑！顧立雄：61歲才每月存5千退休金「也太憨」　



▲金管會主委顧立雄今日「全民退休投資專案」記者會上笑稱自己不是最佳代言人。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

以退休為準備、並推動定期定額、長期投資概念的「全民退休投資專案」報名今（11）日正式啟動，，目前已經遴選出3家投信業者，預計在年7月正式上路，金管會主委顧立雄日前也曾向媒體表示，自己每月將自掏腰包拿出5,000元作定期定額投資基金，今日他也笑說自己不算是「最佳代言人」， 只是帶頭共襄盛舉參與退休投資專案，如果自己61歲現在才每月投資5,000元，「也太憨了！」，並呼籲年輕人趁早開始準備。

顧立雄笑說，媒體稱他為「最佳代言人」，但其實他坦承，如果退休理財計畫是在今年61歲當下才做，而且每個月只投入5,000元，他笑說：「那也太憨了！」；他說，早在決定轉換跑道，從律師轉到立委、黨產會，甚至金管會時，就已經開始籌畫個人退休規劃。

顧立雄說，年輕人趁年輕由低門檻進入、不管景氣好壞都很有紀律的每個月扣款，期盼20-30年後得到很好的回報。他說，他過去也是從薪水中定期定去扣，比自己去亂看，透過專業把關、定期定額投資，比起看個股投資來的穩健。

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「像我老媽生前每天早上都會看股票，退休投資專案相較之下就不會那麼剌激，也會有固定績效，因此我願意來共襄盛舉推廣這個理念，也是對自己兒子下一代給予幫助，預先想好要過什麼退休生活，及早為退休做準備。

▼「全民退休投資專案－好享退」今（11）日報名開跑。（圖／記者戴瑞瑤攝）

而集保結算所暨基富通董事長、此專案主要推動者林修銘也表示，根據調查現在國人存活平均年齡為80歲，且根據統計，調查現在有高達9成受訪民眾認為必須對未來退休生活做理財規劃，但卻有4成民眾不知道怎麼去準備與籌劃退休的金額。

面對退休問題在高齡化社會當中已成為重要的議題，林修銘說，此專案集合教育部私校退撫基金、投信投顧公會與財經學者委員等產官學多元專業支持與投入，再加上專案還提供非常優厚與低廉的管理費用、低投資門檻等優點，希望能獲得全民的支持。

而今日基富通也宣布，此專案將正式命名為「好享退」全民投資專案，除了反映受薪階級的心聲，主要是希望投資人可以盡早為退休做好準備，讓未來退休生活無虞。從今日起至7月30日受理報名，提供限量一萬名的名額，可享有免手續費、超低經理費的優惠。