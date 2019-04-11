影／航太龍頭漢翔2018年營收、獲利雙創新高　擬配發1.34元現金股利

記者林淑慧／台北報導

受惠國際民航機導入LEAP新引擎，挹注航太供應鏈業績暢旺。國內航太龍頭漢翔公司2018年營運大豐收，營收達282億元、獲利達21億元，雙創歷史新高；董事長胡開宏今（11）日表示，董事會決議擬配發每股1.34元現金股利，在國際民機市場看俏下，可望挹注漢翔營運表現。

國內航太龍頭漢翔公司今（11）日舉辦法說會，這也是新任董事長胡開宏、總經理馬萬鈞首度正式面對外界，率領團隊說明近期市場概況、營運績效及最新展望。

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▲國內航太龍頭漢翔公司今（11）日舉辦法說會，新任董事長胡開宏（圖右）、總經理馬萬鈞首度正式面對外界，率領團隊說明近期市場概況、營運績效及最新展望。（圖／記者屠惠剛攝）

胡開宏表示，漢翔公司近期的國防業務以高教機案、F-16構改案為重點項目，包括爭取高教機軍機商維、結合中科院推動下一代軍用機的研製等業務，漢翔公司已訂下中、遠期程的工作重點，力求如期如質完成。

國際民機市場蓬勃發展，馬萬鈞表示，依據波音及空中巴士預估，民機未來20年航空市場需求，全球將出現37,400至42,700架新飛機的需求量，漢翔去年獲得美商GE公司LEAP-1B零組件委製業務合約，取得高精度熱段組合件承製權，並同步開發機匣組合件，去年繳出營收282億元、淨利21億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.22元的成績單。

展望後市，漢翔表示，為提升發動機業務產能，解決發動機機匣產能不足的問題，公司規劃於岡山廠區構建機匣四廠、機匣五廠，總投資金額約新台幣22.29億元，預計2020年第一季完成建廠，2020年第二季投入營運，可望挹注漢翔營運表現。