手指虎當鑰匙圈急辯：朋友送的　警又找出54公分手杖刀



▲張男把手指虎當鑰匙圈急忙解釋是禮物，但是車內又被搜出另把手杖刀。（圖／記者柳名耕翻攝）

記者柳名耕／台北報導

北市保安大隊5日晚間於大安區基隆路執行攔檢勤務，期間1輛自小客車經過時有疑似K他命燃燒味道，員警遂攔下細查，打開車門後就發現車門邊擺了管制刀械「手指虎」，駕駛辯稱是有人送的，不過員警後來又在車內搜出長達54公分的「手杖刀」，訊後將駕駛依《違反槍砲彈藥刀械管制條例》送辦。

警方表示，5日傍晚18時許在北市大安區基隆路、長興路執行路檢，期間1名張姓駕駛（29歲）開車經過，但是車內卻飄出疑似燃燒K他命的怪味，要求張男配合攔查。

結果打開車門後，員警當場在車門邊發現以手指虎串起的鑰匙，張男馬上解釋「手指虎」是朋友送的，但員警告知手指虎為《槍砲彈藥刀械管制條例》第四條第一項第三款所列管之刀械管制刀械，讓張男開始擔心觸法。

不過持續搜索後，警方又在車內找到1把已經開鋒長約54公分的手杖刀，這時張男急忙向警方表示，自己開的是公司車，平常不會看車上有什麼東西，根本不知道有手杖刀，但車內有管制刀械明顯違法，被帶往大安分局製作筆錄，訊後依《違反槍砲彈藥刀械管制條例》移送台北地檢署複訊。

▼保安警將張男帶至大安分局，訊後依《違反槍砲彈藥刀械管制條例》送辦。（圖／記者柳名耕翻攝）



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