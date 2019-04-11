分析師：美中貿易協議若簽訂　這檔晶片股有望漲一成

▲隨著今年晶片產業後市展望逐漸好轉，恩智浦股價今年來已上漲約34%。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）周三（10）透露，美中雙方已同意設立監督協議落實的機構，貿易戰似乎將迎來尾聲。分析師表示，一旦美中兩國簽署貿易協議，恩智浦半導體公司（NXP Semiconductors NV）將是一大受惠者，股價估計將漲一成。

巴隆周刊（Barron's）報導，隨著今年晶片產業後市展望逐漸好轉，恩智浦股價今年來已上漲約34%。同時，北京當局及華府間的貿易談判持續取得進展，市場情緒樂觀，股市也有所上漲。為此，Piper Jaffray分析師庫瑪（Harsh Kumar）周二上調恩智浦目標價，並重申「加碼」投資評等，理由是該公司投資一系列正在開發的興新技術，這些技術未來將有望獲汽車業採用。

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庫瑪在報告中寫道：「由於恩智浦業務範圍廣泛，我們認為該公司將因貿易協議的訂定而受益。我們仍看好恩智浦的汽車及工業終端市場，且5G商機也帶來上漲空間。」

庫瑪指出，全球前十大汽車製造商都已將恩智浦晶片納入新產品設計中，估計該公司的先進駕駛輔助系統（ADAS）晶片事業在未來數年內以每年成長25%的速度擴張。恩智浦也跨足免鑰匙進入系統（keyless entry）、車內網路（in-vehicle networking）和資訊娛樂（infotainment）等領域。「我們相信恩智浦目前的股價價位仍具吸引力，因為它目前在半導體產業中仍屬最被低估的題材之一。」

庫瑪將恩智浦目標價從每股100美元上調至110美元，意味這檔晶片股日後還有再漲逾12%的潛力。