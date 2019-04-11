高通推AI雲端加速器　下半年送樣

▲高通在美國舊金山舉行AI Day活動。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

美國高通（NASDAQ: QCOM）於10日在美國舊金山舉行「AI Day」活動，宣布推出Qualcomm Cloud AI 100雲端加速器，同時宣布擴充3款中階行動處理器，包括驍龍（Snapdragon）730、730G以及665等。

Qualcomm Cloud AI 100雲端加速器將為7奈米製程節點帶來更好的效能與能源優勢，可支援業界領導的軟體堆疊架構，包括 PyTorch、Glow、TensorFlow、Keras與ONNX等，預計在2019年下半年開始向客戶進行送樣。

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高通技術公司產品管理資深副總裁Keith Kressin表示，Qualcomm Cloud AI 100雲端加速器將大幅提高人工智慧推論處理的標準，同時支援所有與具備高速、低延遲5G連接能力相關的完整雲端到邊緣（cloud-to-edge）人工智慧解決方案，包括使用自然語言進行處理與翻譯的個人助理、先進影像搜尋，以及個性化的內容與推薦等。

另在三款中階行動處理器，高通產品管理副總裁Kedar Kondap強調，Snapdragon 730、730G以及665行動平台的推出，將提供人工智慧、絕佳電競、高階相機功能等優越性能給各種裝置。

Snapdragon 730在人工智慧功能有重大突破，搭載高通Hexagon 688處理器，可加速相機、電競、語音、安全等的直覺式終端側互動。

Snapdragon 730G則針對頂尖電競玩家，不僅圖像渲染速度提升達15%，運用Jank Reducer功能，讓30fps速率遊戲停格比例減少高達90%。

Snapdragon 665特別支援先進相機功能，包括混合式自動對焦、光學縮放、零快門延遲影片、影片風格轉換，以及支援遠攝、廣角、超廣角的三鏡頭，可拍攝最高達4800萬畫素的超高解析度照片。

基於Snapdragon 730、730G、665平台的商用裝置預計將在2019年中問世。