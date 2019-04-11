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年輕人的月薪　6年來至少多7杯珍珠奶茶

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▲▼主計總處主計長朱澤民。（圖／翻攝自行政院直播）

▲主計總處主計長朱澤民。（圖／翻攝自行政院直播、資料照）

記者吳靜君／台北報導

勞動部日前發布調查，去年青年初次就業的平均薪資是2萬6,052元，較2012年增加了2068元，6年內平均月薪增加345元，多出的的薪資所以至少可以買7杯珍奶。

財政部、主計處今（11）日到立法院財政委員會民進黨立委余宛如表示，勞動部日前發布報告，勞動部日前發布調查報告，去年青年初次就業平均薪資2萬6052元，較2012年增加2068元，每月薪資增加的幅度，可能連一杯珍奶都買不起。

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主計總處主計長朱澤民回應，這份報告是依據月薪計算，所以不能夠除以12，這樣的算法「不及格」所以月薪增加345元。依此來計算，青年人的薪資起碼增加7杯珍奶錢。余宛如表示，主計總處2度下修今年GDP至2.27%，但國際貨幣基金(IMF)近期上調了台灣經濟成長率至2.5%，是否代表春燕已經回來了。

朱澤民表示，主計總處5月會發布最新預測值，春燕是不是來了，目前不好說，但今年第一季出口值雖年減4.2%，但出口量卻成長0.5%。且財政部的海關進出口資本設備進口成長10%以上，半導體設備口更成長逾30%，資本設備進口會變成投資。所以，朱澤民認為，有外界預估今年經濟成長率僅剩1.8%，「這種情況不太可能發生」，他對台灣經濟不會看衰。

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關鍵字：主計總處,年輕人薪資,珍奶錢,朱澤民,經濟成長率

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