二王休兵留鴻海苦撐　台股終場下跌59點險守10,800大關



▲股市示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者劉姵呈／台北報導

美股昨止跌反彈，加上上市櫃3月營收報佳績，第一季也創下歷年同期新高，台股今（11）日早盤一度攀高至10887.12點，續創波段新高，但隨著亞股盤中紛紛走跌，八大類股倒一片，大盤指數同步拉回震盪整理。終場集中市場加權指數下跌59.37點，跌幅0.55%，收10,808.77點，成交量新台幣1,374.8億元。

蘋概三雄今日表現最強勢的為鴻海（2317），因3月營收與第1季營收同創歷年同期新高紀錄，激勵今天股價表現強勁，盤中一度達84.7元，漲幅逾2%，並創近8個月新高價，終場漲幅有0.96%、報83.80元。而股王大立光（3008）開高走低，終場跌幅約1.68%、報4,690元；台積電（2330）今日休兵，終場下跌0.79%、報252元。

傳產股今日普遍走跌，昨日開完法說會的裕隆（2201）與和泰車（2207）股價同步走跌逾1%和2%拖累下，汽車類股指數下跌逾1.72%，表現最弱。八大類股當中，僅剩下水泥類股表現相對有撐漲0.34%，其中台泥（1101）、亞泥（1102）分別漲0.12%、0.85%。

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大同（2371）近日股價彷彿置之死地而後生，今日股價率先表態大漲至30元價位後，而終場翻黑跌0.84%、報29.55元，不過卻也帶動旗下尚志（3579）今日拉出漲停，終場收3.02元。

而金控獲利前三名為國泰金（2882）、富邦金（2881）與中信金（2891）今早皆開紅盤，逆襲金融類股頹勢，終場國泰金翻黑小跌0.11%，富邦金與中信金漲有0.11%、0.73%。

因FED的會議紀錄顯示年內將不升息、且CPI年增1.9%仍低於FED通膨目標2%，美股四大指數止跌回穩，費城半導體指數上揚 12.64 點或 0.86%，收 1477.16 點；那斯達克指數上揚 54.97 點或 0.69%，收 7964.24 點；標普 500 指數上揚 10.01 點或 0.35%，收 2888.21 點；而道瓊指數上揚 6.58 點或 0.03%，收 26157.16 點。