泰山首度進軍冷藏咖啡市場　攜手全台最多現烘咖啡連鎖店cama　搶攻70億黑金商機

▲泰山首度進軍冷藏咖啡市場，攜手cama café搶攻即飲包裝咖啡市場，初估市場規模上看70億元。圖為泰山副總雷松清（左）、cama cafe董事長何炳霖出席記者會。（圖／記者張一中攝）

記者林淑慧／台北報導

食品大廠泰山推動飲料創新再下一城。泰山今（11）日宣佈與全台最多現烘咖啡豆連鎖店cama café合作，推出兩款即飲包裝咖啡在超商上架，讓今夏的咖啡大戰提前開打；泰山主管表示，此為泰山首度進軍冷藏咖啡市場，將搶攻市場規模上看70億元的黑金商機。

依據市場研究報告統計，台灣人一年約喝掉28.5億杯咖啡，為市場締造上看700億元的年產值，近年除了四大超商全力搶攻黑金商機外，食品業者也積極搶進市場規模70億元的即飲包裝咖啡市場。

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泰山主管表示，這次選擇與cama café合作投入冷藏咖啡市場，主要是看準近三年來常溫對比冷藏咖啡市場約為6:4的局勢，冷藏咖啡市場規模相當穩定，加上cama café主打現烘咖啡豆技術，與泰山「追求最新鮮」的信念一拍即合，耗時半年研發成就這次的獨家策略聯盟。

為投入冷藏咖啡戰場，泰山副總雷松清指出，團隊從數種cama精選咖啡豆中測試，選出最適合泰山充填技術的豆種，並採用模擬手沖的滴漏式萃取。經過多次風味配方調整，以及新鮮屋自動充填科技技術測試後，才還原cama café現烘咖啡的好滋味，自即日起在四大超商通路和全聯福利中心、全台共10000間據點上架。

另外，泰山表示，包裝茶飲料市場規模約600億元，為國內飲料市場的二大主力，泰山結合手搖茶飲、咖啡業者合作開發新品，並率業界之先搶進超商通路，加上第二季即將邁入市場旺季，可望挹注公司業績穩健成長。